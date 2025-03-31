Google делает новую модель Gemini 25 Pro бесплатной для всех — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google делает новую модель Gemini 25 Pro бесплатной для всех

Технологии&Авто
30
Google делает новую модель Gemini 25 Pro бесплатной для всех
Google делает новую модель Gemini 25 Pro бесплатной для всех
Всего несколько дней прошло с момента релиза новой версии Gemini, как Google уже объявляет, что она открывается для всех пользователей, включая тех, кто не платит за подписку Advanced. Эта экспериментальная модель является последней и самой совершенной технологией искусственного интеллекта от Google на сегодня.
Gemini 2.5 Pro был впервые представлен Google в начале прошлой недели как самая «умная модель искусственного интеллекта» компании. Она обладает дополнительными возможностями сложного мышления по сравнению с предыдущими версиями. Обновленная модель поддерживает ряд новых функций, включая работу с приложениями, загрузку целых папок с кодом и интеграцию с инструментом для совместной работы Canvas, сообщает Google.
Доступ к Gemini 2.5 Pro изначально был ограничен пользователями Gemini Advanced, которые платят ежемесячную подписку в размере 20 долларов. Теперь Google открыл экспериментальную версию для всех пользователей Gemini, которая, по словам компании, преследует цель «поскорее передать самую интеллектуальную модель в руки большего количества людей».
Новая модель Gemini 2.5 Pro уже доступна на сайте Gemini, а в ближайшие дни она появится в мобильных приложениях для Android и iOS. Недавние обновления приложений также улучшили пользовательский опыт, облегчив выбор и запоминание модели Gemini, которую вы используете. Google отмечает, что также работает над дальнейшим улучшением возможностей кодировки.
Читайте также
Gemini 2.5 Pro имеет контекстное окно на 1 миллион токенов, позволяющее обрабатывать большие массивы данных и сохранять прошлый контекст во время продолжительных разговоров в одном чате. В будущем планируется расширить это окно до 2 миллионов токенов.
Новая модель способна анализировать информацию, делать логические выводы, учитывать контекст и нюансы, а также принимать обоснованные решения перед тем, как дать ответ.
Она показывает высокие результаты в математических и научных задачах, превосходя конкурентов в отраслевых тестах, таких как GPQA и AIME 2025.
Модель может обрабатывать текст, аудио, изображение, видео и даже целые репозитории кода, что делает ее универсальной для разных сфер применения.
Читайте также
Gemini 2.5 Pro демонстрирует высокий уровень в генерации, трансформации и редактировании кода. Она способна создавать сложные веб-приложения или даже видеоигры с помощью простых запросов.
Она занимает первое место в рейтинге LMArena по человеческим предпочтениям к ответам AI.
Модель предлагает функцию «Показать прогресс подготовки ответа», позволяющую пользователям видеть процесс мышления модели при выполнении задач.
Самым большим минусом модели является то, что она, судя по всему, не имеет доступа в Интернет в реальном времени. Ее знание ограничено январем 2025 года — именно этим моментом датируются ее последние обучающие данные. Поэтому она не знает, что произошло в феврале и марте.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems