Google делает новую модель Gemini 25 Pro бесплатной для всех — Finance.ua

Google делает новую модель Gemini 25 Pro бесплатной для всех Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Google делает новую модель Gemini 25 Pro бесплатной для всех

Всего несколько дней прошло с момента релиза новой версии Gemini, как Google уже объявляет, что она открывается для всех пользователей, включая тех, кто не платит за подписку Advanced. Эта экспериментальная модель является последней и самой совершенной технологией искусственного интеллекта от Google на сегодня.

Gemini 2.5 Pro был впервые представлен Google в начале прошлой недели как самая «умная модель искусственного интеллекта» компании. Она обладает дополнительными возможностями сложного мышления по сравнению с предыдущими версиями. Обновленная модель поддерживает ряд новых функций, включая работу с приложениями, загрузку целых папок с кодом и интеграцию с инструментом для совместной работы Canvas, сообщает Google

Gemini 2.5 Pro is taking off 🚀🚀🚀



The team is sprinting, TPUs are running hot, and we want to get our most intelligent model into more people’s hands asap.



Which is why we decided to roll out Gemini 2.5 Pro (experimental) to all Gemini users, beginning today.



Try it at no… https://t.co/eqCJwwVhXJ — Google Gemini App (@GeminiApp) March 29, 2025

Доступ к Gemini 2.5 Pro изначально был ограничен пользователями Gemini Advanced, которые платят ежемесячную подписку в размере 20 долларов. Теперь Google открыл экспериментальную версию для всех пользователей Gemini, которая, по словам компании, преследует цель «поскорее передать самую интеллектуальную модель в руки большего количества людей».

Новая модель Gemini 2.5 Pro уже доступна на сайте Gemini, а в ближайшие дни она появится в мобильных приложениях для Android и iOS. Недавние обновления приложений также улучшили пользовательский опыт, облегчив выбор и запоминание модели Gemini, которую вы используете. Google отмечает, что также работает над дальнейшим улучшением возможностей кодировки.

Gemini 2.5 Pro имеет контекстное окно на 1 миллион токенов, позволяющее обрабатывать большие массивы данных и сохранять прошлый контекст во время продолжительных разговоров в одном чате. В будущем планируется расширить это окно до 2 миллионов токенов.

Новая модель способна анализировать информацию, делать логические выводы, учитывать контекст и нюансы, а также принимать обоснованные решения перед тем, как дать ответ.

Она показывает высокие результаты в математических и научных задачах, превосходя конкурентов в отраслевых тестах, таких как GPQA и AIME 2025.

Модель может обрабатывать текст, аудио, изображение, видео и даже целые репозитории кода, что делает ее универсальной для разных сфер применения.

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Gemini 2.5 Pro демонстрирует высокий уровень в генерации, трансформации и редактировании кода. Она способна создавать сложные веб-приложения или даже видеоигры с помощью простых запросов.

Она занимает первое место в рейтинге LMArena по человеческим предпочтениям к ответам AI.

Модель предлагает функцию «Показать прогресс подготовки ответа», позволяющую пользователям видеть процесс мышления модели при выполнении задач.

Самым большим минусом модели является то, что она, судя по всему, не имеет доступа в Интернет в реальном времени. Ее знание ограничено январем 2025 года — именно этим моментом датируются ее последние обучающие данные. Поэтому она не знает, что произошло в феврале и марте.

Телеканал 24 По материалам:

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