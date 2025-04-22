Интернет может измениться кардинально: в США начался процесс против Google — Finance.ua

Интернет может измениться кардинально: в США начался процесс против Google Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

В США начался судебный процесс по историческому антимонопольному делу. Результат процесса может кардинально изменить Интернет, лишив Google статуса главного портала для получения информации в сети.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство юстиции США добивается постановления, которое обяжет Google продать свой браузер Chrome и принять другие меры, чтобы положить конец монополии на онлайн-поиск. Прокуроры сравнили иск с прошлыми делами, приведшими к распаду AT&T и Standard Oil.

«Сейчас самое время сказать Google и всем другим монополистам, которые слушают, а они слушают, что нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой последствия», — заявил адвокат Министерства юстиции Дэвид Далквист в своем вступительном слове.

Министерство юстиции и широкая коалиция генеральных прокуроров штатов настаивают на принятии мер, которые возобновят конкуренцию, даже несмотря на то, что поиск развивается и пересекается с продуктами генеративного ИИ, такими как ChatGPT.

«Этот суд должен действовать с расчетом на будущее и не игнорировать то, что видится на горизонте», — сказал Далквист.

Далквис заявил, что поисковая монополия Google помогает ей совершенствовать свои продукты на основе искусственного интеллекта, которые также являются способом привлечения пользователей в поисковую систему.

Google согласилась платить Samsung ежемесячно для установки программы Gemini AI от Google на такие устройства, как смартфоны. Финансовые условия не были раскрыты, но Далквист охарактеризовал ежемесячную плату как «огромную сумму».

Окружной судья США Амит Мехта ранее постановил, что эксклюзивные соглашения Google с производителями устройств о предоставлении ей статуса поисковой системы по умолчанию помогли сохранить монополию.

Ожидается, что Ник Терли, руководитель отдела OpenAI по разработке конкурирующего приложения ИИ ChatGPT, выступит с заявлением.

Позиция Google

Адвокат Google Джон Шмидтлейн в своем вступительном заявлении заявил, что предложения Министерства юстиции представляют собой «список пожеланий для конкурентов, желающих воспользоваться преимуществами выдающихся инноваций Google».

По его словам, участники гонки в области искусственного интеллекта «тоже хотели бы получать подачки, даже если они прекрасно конкурируют».

Google утверждает, что ее продукты ИИ выходят за рамки дела, сосредоточенного на поисковых системах. Принятие предлагаемых мер «сдержит американские инновации в критический момент», — заявила руководитель Google Ли-Энн Малхолланд.

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