Google стремится создать общий ИИ к 2030 году — Finance.ua

Google стремится создать общий ИИ к 2030 году Сегодня 05:29 — Технологии&Авто

На конференции Google I/O соучредитель компании Сергей Брин заявил, что Google имеет амбицию создать общий искусственный интеллект (AGI) к 2030 году. По его словам, ключевую роль в этом играет проект Gemini. Брин видит путь к AGI через масштабирование и активное продвижение инноваций.

В то же время у главы DeepMind Демис Хассабис подход более осторожный. Он отмечает, что текущие ИИ еще далеки от универсальности и надежности. Его цель — не быстрый прорыв, а глубокое понимание принципов человеческого мозга. Для Хассабиса главное — научная точность и новые алгоритмические решения, а не просто наращивание вычислительных мощностей.

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В ходе обсуждения они согласились, что достижение AGI требует не только технических ресурсов, но и прорывов в логике, алгоритмах и способности к последовательному мышлению. Брин привел пример из истории науки: большие прорывы происходили благодаря новым подходам, а не только ресурсам.

Хассабис также рассказал, что модель Gemini изначально создавалась как мультимодальная — способная обрабатывать текст, изображение, звук и другие данные одновременно. Это, по его словам, позволит ИИ лучше взаимодействовать с реальным миром — от гаджетов до роботов.

Таким образом, Google демонстрирует два подхода к развитию ИИ — инженерный, ориентированный на скорость и научный, сосредоточенный на устойчивости и точности. Их сочетание может стать ключом к созданию подлинного AGI.

iTechua По материалам:

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