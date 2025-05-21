Google запускает VIP-подписку на ИИ стоимостью 250 долларов в месяц — Finance.ua
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Google запускает VIP-подписку на ИИ стоимостью 250 долларов в месяц

Технологии&Авто
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Google запускает VIP-подписку на ИИ стоимостью 250 долларов в месяц
Google запускает VIP-подписку на ИИ стоимостью 250 долларов в месяц
Американская транснациональная корпорация Google анонсировала новый уровень подписки на свои услуги искусственного интеллекта под названием Google AI Ultra стоимостью 249,99 долларов в месяц.
Об этом сообщает CNBC.
По данным компании, Google AI Ultra включает самые высокие лимиты использования, доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта и премиум-функциям. Подписка на месяц также включает ранний доступ к экспериментальным продуктам, а также премиум-подписку на YouTube.
«Это для первопроходцев, пионеров, тех из вас, кто хочет получить передовые технологии ИИ от Google. Вы можете считать этот план Ultra своим VIP-пропуском для Google AI», — сказал на мероприятии Джош Вудворд, руководитель продуктов Google Labs и программы Gemini на состоявшейся 20 мая ежегодной конференции разработчиков Google IO.
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Кроме того, план предлагает «огромное» хранилище в объеме 30 терабайт. Google взимает плату за некоторые премиум-версии облачных сервисов и продуктов ИИ в рамках уровня под названием Google One AI Premium, которая может стоить от $19,99 до $149,99 в месяц в зависимости от размера хранилища.
Google AI Ultra может привлечь премиум-пользователей, готовых платить более высокую цену за использование продуктов Google, поскольку компания пытается монетизировать свои продукты на базе ИИ и диверсифицировать источники доходов на фоне изменений на рынке.
По словам Вудворд, Google AI Ultra включает флагманское приложение ИИ компании Gemini с недавно анонсированным режимом Gemini 2.5 Pro DeepThink, которое можно использовать для глубоких исследований. Он также будет включать в себя новый инструмент искусственного интеллекта для создания фильмов Flow и инструмент для создания заметок в подкастах Notebook LM с высоким лимитом.
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Руководитель программы Gemini утверждает, что новая платная подписка будет постоянно включать «множество других функций раннего доступа». Тарифный план Ultra уже со вторника доступен в США и в ближайшие месяцы появится в других странах.
Рост доходов конгломерата Alphabet, в который входит Google, от рекламы, хоть и остается сильным, в последние годы замедлился. Это в дополнение к росту угрозы со стороны пользователей, которые все чаще переходят на поиск информации в чат-ботах на основе искусственного интеллекта, созданных такими компаниями, как ChatGPT от OpenAI.
В декабре прошлого года компания OpenAI запустила ChatGPT Pro — тарифный план стоимостью 200 долларов в месяц, обеспечивающий «масштабированный доступ» к лучшим моделям и инструментам OpenAI.
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