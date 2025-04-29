Google Photos запускает новую функцию Ultra HDR для улучшения качества фото на смартфонах — Finance.ua
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Google Photos запускает новую функцию Ultra HDR для улучшения качества фото на смартфонах

Технологии&Авто
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Google Photos запускает новую функцию Ultra HDR для улучшения качества фото на смартфонах
Google Photos запускает новую функцию Ultra HDR для улучшения качества фото на смартфонах
Google Photos выпустил новую возможность для редактирования изображений, позволяющую преобразовывать обычные фотографии в Ultra HDR. Эта функция повышает насыщенность цвета и яркость изображений на смартфонах с HDR экранами.
В новой версии программы (7.24.0.747539053) пользователи могут улучшить свои фотографии, активируя Ultra HDR в разделе «Коррекция» редактора. После активации старый HDR эффект будет заменен на новый, и пользователи смогут настроить интенсивность Ultra HDR с помощью слайдера.
Разница между обычным фото и улучшенным Ultra HDR будет заметна, особенно на экранах HDR, где изображения выглядят более живыми.
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Формат Ultra HDR позволяет уменьшить размер файла, сохраняя только важную информацию о яркости. Это позволяет создавать более яркие и насыщенные изображения без необходимости хранить полный HDR файл. Функция постепенно становится доступной для всех пользователей, поэтому ждите обновления.
Новая функция Ultra HDR в Google Photos открывает новые возможности для смартфонов с HDR экранами. Теперь вы можете улучшить свои фото без лишних усилий, создавая более яркие и живые изображения.
По материалам:
nnews.com
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