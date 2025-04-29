Google Photos запускает новую функцию Ultra HDR для улучшения качества фото на смартфонах — Finance.ua

Google Photos запускает новую функцию Ultra HDR для улучшения качества фото на смартфонах Сегодня 05:41 — Технологии&Авто

Google Photos запускает новую функцию Ultra HDR для улучшения качества фото на смартфонах

Google Photos выпустил новую возможность для редактирования изображений, позволяющую преобразовывать обычные фотографии в Ultra HDR. Эта функция повышает насыщенность цвета и яркость изображений на смартфонах с HDR экранами.

В новой версии программы (7.24.0.747539053) пользователи могут улучшить свои фотографии, активируя Ultra HDR в разделе «Коррекция» редактора. После активации старый HDR эффект будет заменен на новый, и пользователи смогут настроить интенсивность Ultra HDR с помощью слайдера.

Разница между обычным фото и улучшенным Ultra HDR будет заметна, особенно на экранах HDR, где изображения выглядят более живыми.

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Формат Ultra HDR позволяет уменьшить размер файла, сохраняя только важную информацию о яркости. Это позволяет создавать более яркие и насыщенные изображения без необходимости хранить полный HDR файл. Функция постепенно становится доступной для всех пользователей, поэтому ждите обновления.

Новая функция Ultra HDR в Google Photos открывает новые возможности для смартфонов с HDR экранами. Теперь вы можете улучшить свои фото без лишних усилий, создавая более яркие и живые изображения.

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