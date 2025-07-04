Состояние Трампа выросло на $620 млн благодаря криптовалютам — Finance.ua

Состояние Трампа выросло на $620 млн благодаря криптовалютам 04.07.2025, 00:34 — Фондовый рынок

Состояние Трампа выросло на $620 млн благодаря криптовалютам

Личное состояние Дональда Трампа существенно пополнилось благодаря криптопроектам: с начала года оно увеличилось по меньшей мере на $620 млн.

Об этом сообщает Bloomberg.

В целом, теперь его капитал оценивают примерно в $6,4 млрд — на $100 млн меньше, чем в день выборов.

Несмотря на то, что Трамп известен прежде всего недвижимостью и лицензионными соглашениями, бешеную отдачу принесли именно виртуальные активы. Платформа World Liberty Financial реализовала токенов на $550 млн, из которых около $390 млн ушли в семью Трампа. Кроме того, выпуск мемкоина с брендом Трампа и стейблкоина USD1 способствовал дополнительным доходам благодаря продажам и росту курса.

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Также Трамп получил сотни миллионов на Trump National Doral в Майами: согласованная застройка 1500 элитных кондо подняла стоимость комплекса с $350 млн до $1,5 млрд. А нестабильность акций Trump Media & Technology Group (материнской компании Truth Social) и ее финансовые убытки привели к колебаниям стоимости.

Расширенные возможности для иностранных партнерств во второй администрации Трампа способствовали быстрому росту его доходов от криптовалютных проектов. Часть таких партнерств, в частности в Metaplanet и ряде частных инициатив в сфере ИИ и биотехнологий, еще не полностью учтена в подсчетах из-за ограниченной информации о финансовых условиях.

Хотя формально активы находятся в трасте, которым руководят Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, бывший президент напрямую извлекает выгоду из расширения цифрового портфеля семьи.

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