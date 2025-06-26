Microsoft планирует масштабные увольнения в игровом подразделении — The Verge 26.06.2025, 01:47 — Технологии&Авто

Microsoft планирует масштабные увольнения в игровом подразделении — The Verge

Microsoft планирует масштабные увольнения в игровом отделе Xbox. Это пополнит список 6000 сокращенных рабочих мест накануне.

Об этом сообщает The Verge.

Microsoft планирует сократить рабочие места в игровом бизнесе Xbox уже на следующей неделе.

Ожидается, что будущие сокращения также коснутся отдела продаж компании. Компания уже сократила более 6000 работников в мае и 300 — в начале июня.

Это последняя волна увольнений после покупки Activision Blizzard и Xbox в январе 2024 года. Тогда Microsoft уволила 1900 сотрудников и закрыла несколько игровых подразделений, в том числе разработчика Hi-Fi Rush Tango Gameworks и разработчика Redfall Arkane Austin.

Напомним, ранее компания Microsoft сообщила , что завершает выход из россии.

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