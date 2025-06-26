Microsoft планирует масштабные увольнения в игровом подразделении — The Verge — Finance.ua
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Microsoft планирует масштабные увольнения в игровом подразделении — The Verge

Технологии&Авто
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Microsoft планирует масштабные увольнения в игровом подразделении — The Verge
Microsoft планирует масштабные увольнения в игровом подразделении — The Verge
Microsoft планирует масштабные увольнения в игровом отделе Xbox. Это пополнит список 6000 сокращенных рабочих мест накануне.
Об этом сообщает The Verge.
Microsoft планирует сократить рабочие места в игровом бизнесе Xbox уже на следующей неделе.
Ожидается, что будущие сокращения также коснутся отдела продаж компании. Компания уже сократила более 6000 работников в мае и 300 — в начале июня.
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Это последняя волна увольнений после покупки Activision Blizzard и Xbox в январе 2024 года. Тогда Microsoft уволила 1900 сотрудников и закрыла несколько игровых подразделений, в том числе разработчика Hi-Fi Rush Tango Gameworks и разработчика Redfall Arkane Austin.
Напомним, ранее компания Microsoft сообщила, что завершает выход из россии.
По материалам:
Mind
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