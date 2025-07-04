Tesla сталкивается со вторым годом падения продаж после плохого квартала — Finance.ua

Tesla сталкивается со вторым годом падения продаж после плохого квартала Сегодня 03:31 — Фондовый рынок

Tesla сталкивается со вторым годом падения продаж после плохого квартала

Tesla обновила статистику второго квартала 2025 года: компания доставила 384 122 авто, что на 13,5% меньше аналогичного периода 2024 года — и это второй квартал подряд с падением продаж. Такая динамика ставит под угрозу планы роста продаж на год в целом.

Об этом пишет Reuters

Детали квартального отчета

Во втором квартале Tesla доставила 384 122 электромобиля, по сравнению с 443 956 Q2 2024 — падение на 13,5%.

Это был второй квартал подряд, когда поставки ниже годового показателя, что дает возможность второму году подряд завершиться со снижением продаж.

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Аналитики прогнозировали поставки около 394 000 авто, с минимумом 360 000, поэтому фактические результаты оказались немного лучше ожиданий.

Однако общая картина беспокоит — объемы поставок в первой половине года сократились более чем на 100 000 автомобилей по сравнению с 2024 годом.

Причины падения продаж

1. Конкуренция на рынке электромобилей.

Tesla больше не является безоговорочным лидером на глобальном рынке EV. Компании BYD, General Motors, Volkswagen, BMW и другие активно расширяют свои линейки электромобилей, предлагая модели с лучшим соотношением цены и функциональности. Это снижает рыночную долю Tesla даже на ее традиционно мощных рынках.

2. Устаревший модельный ряд.

Хотя Tesla обновляет Model Y, переходный период сопровождался приостановкой производства, что существенно снизило объемы поставок. Нехватка новых бюджетных моделей на фоне агрессивного ценообразования конкурентов также оказывает негативное влияние на спрос.

3. Политический стиль Илона Маска.

Высказывания Маска, его открытая поддержка правых политических движений и связей с Дональдом Трампом вызывают общественную полемику. Это приводит к волнам критики, призывам к бойкоту продукции Tesla и потере лояльности среди определенных категорий потребителей, в частности в США и Европе.

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