Украина потратит на безопасность и оборону в этом году 26% ВВП — Finance.ua

Украина потратит на безопасность и оборону в этом году 26% ВВП Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Украина потратит на безопасность и оборону в этом году 26% ВВП

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все средства, собранные внутри страны, идут на финансирование оборонного сектора. На оборону и безопасность потратят 26% ВВП.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров 6 мая.

«Каждая собранная внутри государства гривна идет на оборону нашего государства. За счет внутренних ресурсов мы платим зарплаты военнослужащим, покупаем вооружение, обеспечиваем армию амуницией, питанием и лекарствами», — сообщил Шмыгаль.

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По его словам, в 2025 году Украина потратит на сектор безопасности и обороны 26% валового внутреннего продукта. Как отметил глава правительства, в апреле общий фонд государственного бюджета получил около 275 миллиардов гривен.

С начала года поступления составили более 856 миллиардов гривен. Эти деньги поступили от налогов, сборов, акцизов и пошлин.

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Шмыгаль добавил, что помощь семьям на ремонт поврежденного жилья уже составляет 9,8 млрд грн. Государство дало возможность сгенерировать 17,4 тысячи жилых сертификатов на сумму более 25 млрд гривен.

В апреле Министерство финансов сообщало, что основное финансирование армии осуществляется из внутренних источников. Международная помощь используется преимущественно для покрытия социальных и гуманитарных расходов.

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