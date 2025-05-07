Украина потратит на безопасность и оборону в этом году 26% ВВП — Finance.ua
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Украина потратит на безопасность и оборону в этом году 26% ВВП

Казна и Политика
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Украина потратит на безопасность и оборону в этом году 26% ВВП
Украина потратит на безопасность и оборону в этом году 26% ВВП
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все средства, собранные внутри страны, идут на финансирование оборонного сектора. На оборону и безопасность потратят 26% ВВП.
Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров 6 мая.
«Каждая собранная внутри государства гривна идет на оборону нашего государства. За счет внутренних ресурсов мы платим зарплаты военнослужащим, покупаем вооружение, обеспечиваем армию амуницией, питанием и лекарствами», — сообщил Шмыгаль.
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По его словам, в 2025 году Украина потратит на сектор безопасности и обороны 26% валового внутреннего продукта. Как отметил глава правительства, в апреле общий фонд государственного бюджета получил около 275 миллиардов гривен.
С начала года поступления составили более 856 миллиардов гривен. Эти деньги поступили от налогов, сборов, акцизов и пошлин.
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Шмыгаль добавил, что помощь семьям на ремонт поврежденного жилья уже составляет 9,8 млрд грн. Государство дало возможность сгенерировать 17,4 тысячи жилых сертификатов на сумму более 25 млрд гривен.
В апреле Министерство финансов сообщало, что основное финансирование армии осуществляется из внутренних источников. Международная помощь используется преимущественно для покрытия социальных и гуманитарных расходов.
По материалам:
suspilne.media
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