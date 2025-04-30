Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в Европейский оборонный фонд, в котором впервые будет задействован украинский ОПК — Finance.ua
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Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в Европейский оборонный фонд, в котором впервые будет задействован украинский ОПК

Мир
12
Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в Европейский оборонный фонд, в котором впервые будет задействован украинский ОПК
Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в Европейский оборонный фонд, в котором впервые будет задействован украинский ОПК
Европейская комиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда (ЕОФ, European Defence Fund, EDF), в котором впервые могут быть задействованы украинские оборонные предприятия.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.
Отмечается, что инвестиции направлены на преодоление «ключевых пробелов» в возможностях, таких как мобильность Вооруженных сил и защита от дронов, посредством инноваций и сотрудничества между европейской наукой и промышленностью.
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Кроме того, указывается, что украинская оборонная промышленность впервые может быть привлечена к проектам ЕОФ.
В ЕК пояснили, что усиление сотрудничества между украинской и европейской оборонной промышленностью основывается «на информационно-разъяснительных усилиях» Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве, направленных на налаживание более тесных связей и дальнейшую интеграцию Украины в оборонную промышленную базу Европы.
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«Эти инвестиции ЕОФ будут способствовать развитию оборонной промышленности Европы в соответствии с Планом готовности Европейской комиссии „Перевооружение Европы“ к 2030 году, направленного на укрепление общеевропейского оборонного потенциала, и Совместной Белой книги о готовности европейской обороны к 2030 году, которая формулирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности».
Также детализируется, что по результатам конкурса ЕОФ в 2024 году были выбраны девять проектов, направленных на разработку прорывных технологий, таких как Metastealth, который разрабатывающий стелс-материалы следующего поколения.
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«Среди недавно отобранных проектов также украинский Small UAS, который сосредоточен на разработке передовых воздушных систем на базе искусственного интеллекта», — добавили в ЕК.
По материалам:
suspilne.media
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