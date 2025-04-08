В США выделяют на оборону 1 трлн долларов — Finance.ua

В США выделяют на оборону 1 трлн долларов Сегодня 15:28 — Мир

В США выделяют на оборону 1 трлн долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет страны в размере около 1 трлн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg

«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил», — сказал Трамп в Белом доме во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Он добавил, что его администрация одобрит бюджет, который станет «самым большим бюджетом, который мы когда-либо принимали для армии».

На это также отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет, разместив в соцсети Х следующий пост:

«БЫСТРО: первый ТРИЛЛИОН долларов бюджета Министерства обороны США. Президент Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и БЫСТРО», — написал он.

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Bloomberg пишет, что администрация Трампа еще не опубликовала бюджетный запрос на 2026 финансовый год, поскольку правительство действует в рамках временной меры финансирования в этом году. До конца весны проект бюджета не ожидается.

Издание также упомянул бывшего главу Пентагона Ллойда Остина, который рекомендовал США увеличить расходы на оборону примерно на 50 млрд долларов по сравнению с прогнозируемым показателем на 2026 финансовый год. При этом в ближайшие годы бюджет Пентагона может превысить 1 трлн долларов.

Как пишет Bloomberg, Хегсет был одним из самых ярых сторонников усилий Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска по сокращению расходов. В настоящее время Пентагон с бюджетом в размере 850 млрд долларов в год и примерно 2 млн сотрудников является самым большим в правительстве. В феврале Хегсет распорядился сократить некоторые неупомянутые категории расходов Минобороны США и военных служб на 8%, перенаправив эти средства в более приоритетные программы, такие как противоракетная оборона.

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Напомним, неделю назад стало известно, что Пит Хегсет сокращает численность гражданского персонала в Министерстве обороны США. По данным Bloomberg, соответствующий меморандум уже подписан. Предполагается, что сокращение может затронуть до 76 тысяч человек из 950 тысяч гражданских лиц в Пентагоне.

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