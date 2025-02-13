Глава Пентагона объяснил, почему НАТО должно тратить на оборону 5% ВВП Сегодня 20:42 — Мир

Глава Пентагона объяснил, почему НАТО должно тратить на оборону 5% ВВП

Страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП для того, чтобы отвечать на угрозы в будущем, или когда речь идет о россии, или о Китае, у которых свои амбиции.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг.

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«Мы чувствуем, что Альянс сейчас чрезвычайно прочен… Президент сказал, что 2% - это недостаточно, страны НАТО должны тратить 5% для того, чтобы отвечать на угрозы в будущем, будь то россия или Китай, у которых свои амбиции. Нам нужно создать системы, нужно создавать боеприпасы, которые будут боеспособны на поле боя. Также хочу добавить, что нужно ускорить процесс, чтобы члены Альянса получили, что нужно, когда им нужно. Это критически важно», — заявил Гегсет.

Он считает, что только один человек в мире может усадить российскую и украинскую стороны за стол переговоров, и это Трамп.

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«Это продемонстрировал вчера Президент Дональд Трамп. Он говорил с путиным, Зеленским, и мы уверены, что его цель — это остановить убийство и создать устойчивый мир на европейском континенте. У нас будут реалистичные, честные обсуждения сегодня. Мы уверены, что именно крепкий Альянс будет защищать демократический мир, и, конечно, Америка будет защищать демократический мир», — сказал Гегсет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при этом подчеркнул, что Североатлантический союз должен поднять расходы на оборону.

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«Потому что через 4−5 лет мы не сможем себя защищать, если мы этого не сделаем. Очевидно, что США также нуждаются в том, чтобы мы сделали больше. Мы говорим о канадцах и европейцах в НАТО. Мы также будем говорить о производстве ВПК, потому что мы недостаточно производим, начиная от Исландии до Турции. Конечно, нам нужно больше получать от нашей промышленной базы для того, чтобы мы догоняли Китай и рф», — сказал он. — заявил Рютте.

Рютте ранее заявлял, что будущая квота расходов на оборону стран НАТО будет намного больше, чем 2% от валового внутреннего продукта.

УНН По материалам:

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