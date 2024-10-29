Президент Литвы рассказал, как НАТО должно отреагировать на войска КНДР в рф — Finance.ua
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Президент Литвы рассказал, как НАТО должно отреагировать на войска КНДР в рф

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Президент Литвы Гитанас Науседа описал, какой должна быть реакция НАТО на развертывание северокорейских войск на территории рф и их возможное вовлечение в войну против Украины.
Об этом Науседа написал в X (Twitter), сообщает «Европейская правда».
Говоря о реакции на такие шаги, литовский президент подчеркнул, что «нерешительность ведет к эскалации, а не наоборот».
«Северокорейские войска помогают россии в ее войне против Украины. НАТО должно отреагировать, предоставив Украине все необходимое для победы», — отметил он.
Среди шагов, предпринятых НАТО, Науседа назвал поставки Украине дальнобойных ракет, разрешение на удары вглубь российской территории, увеличение военной помощи.
В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами по поводу шагов в ответ на переброску войск КНДР в россию.
Постоянный представитель Литвы при НАТО Дейвидас Матулонис накануне заявил, что Альянс должен ответить конкретными действиями на развертывание северокорейских войск в россии.
Как известно, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил развертывание северокорейских войск для оказания помощи Москве на поле боя в Курской области.
По материалам:
Економічна Правда
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