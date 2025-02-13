В НАТО назвали сумму помощи по безопасности, предоставленной Украине в 2024 году — Finance.ua

В НАТО назвали сумму помощи по безопасности, предоставленной Украине в 2024 году Сегодня 09:02 — Казна и Политика

В НАТО назвали сумму помощи по безопасности, предоставленной Украине в 2024 году

В прошлом году страны-члены НАТО предоставили Украине помощь по безопасности на 50 миллиардов евро, перевыполнив таким образом свои обязательства по Вашингтонскому саммиту.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

«Начиная с 2022 года, члены НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку, в том числе 99% всей военной помощи», — сказал Рютте.

В частности, он упомянул о недавних пакетах помощи от Швеции, Финляндии и Канады, а также переданные Францией истребители Mirage 2000 и F-16 из Нидерландов.

«Другие члены Альянса также наращивают усилия по подготовке большего количества украинских военных. Недавно созданное командование НАТО в Висбадене в поддержку Украины координирует эти и будущие взносы», — отметил генсек НАТО.

Он напомнил, что на Вашингтонском саммите члены Альянса пообещали предоставить Украине 40 млрд евро помощи в сфере безопасности в 2024 году, и они «не только выполнили свои обязательства, но и значительно их перевыполнили».

«Они выделили более 50 млрд евро, более половины из которых — от европейских членов Альянса и Канады», — подчеркнул Рютте.

По его словам, это четкий сигнал непреклонной преданности Альянса поддержке Украины.

«Но для того чтобы действительно изменить траекторию конфликта, мы должны сделать еще больше. Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, тем больше шансов получить хорошее соглашение для достижения длительного мира. Это то, чего мы все хотим. Для Украины, для нашей общей безопасности и для глобальной стабильности», — заявил Рютте.

Напомним, 13 февраля министры обороны НАТО соберутся на встречу в Брюсселе, председательствовать на ней будет генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. В формате Совета Украина-НАТО встретятся с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и высокой представительницей ЕС Каей Каллас.

Укрінформ По материалам:

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