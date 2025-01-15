Членство в НАТО — единственная действенная гарантия безопасности для Украины, — Сибига — Finance.ua
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Членство в НАТО — единственная действенная гарантия безопасности для Украины, — Сибига

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Членство в НАТО — единственная действенная гарантия безопасности для Украины, — Сибига
Членство в НАТО — единственная действенная гарантия безопасности для Украины, — Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что наше государство считает вступление в НАТО единственной надежной гарантией безопасности для себя.
По его словам, позиция Украины относительно стремления вступить в альянс твердая, ведь курс на членство в НАТО давно закреплен в Конституции и за это выступает подавляющее большинство украинского населения.
«Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины для НАТО, извините за цинизм, также самый дешевый вариант обеспечения европейской безопасности», — ответил Сибига, когда его спросили об альтернативных гарантиях, которые Украина может предлагать во время мирных переговоров.
Министр подчеркнул, что Украина уже проходила «альтернативные варианты». В частности, все видели, как провалился Будапештский меморандум.
«Создание любых „серых зон“ приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО — это непоколебимый приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства», — заверил политик.
Кроме того, Сибига рассказал детали диалога с иностранным коллегой, который в 2008 году находился на саммите в Бухаресте, где могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО.
По материалам:
УНІАН
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