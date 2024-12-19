Зеленский о членстве в НАТО: Мы ни от кого не ждем приглашения, мы боремся за это — Finance.ua
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Зеленский о членстве в НАТО: Мы ни от кого не ждем приглашения, мы боремся за это

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Зеленский о членстве в НАТО: Мы ни от кого не ждем приглашения, мы боремся за это
Зеленский о членстве в НАТО: Мы ни от кого не ждем приглашения, мы боремся за это
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО было бы лучшей гарантией безопасности для государства, а впрочем, приглашения в блок Киев не ожидает.
Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 18 декабря, передает корреспондент hromadske.
«Мы ни от кого не ожидаем (приглашения в НАТО. — Ред.), мы боремся за это право. Каждое такое решение очень сложная часть истории нашего государства. Поэтому мы не можем ни от кого ожидать, мы можем делать максимум, чтобы это получилось у нас», — подчеркнул глава государства.
Он также рассказал, что Украина имеет гарантии получения новых пакетов вооружения, в частности от Италии, а также дальнейшей финансовой поддержки Украины и санкций в отношении россии, однако, продолжил Зеленский, этого недостаточно.
«Всего этого недостаточно, чтобы гарантировать, что путин не придет снова. Самое лучшее — это сильная армия, самая большая в Европе. Ограничить силу нашей армии мы не имеем права. Но сильные гарантии — это Альянс. Сильная экономика. Пока война, у нас большой дефицит в бюджете, 40−42 млрд гривен» , — подчеркнул президент.
По материалам:
hromadske
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