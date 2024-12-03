Украина не примет никаких заменителей полноправного членства в НАТО, — МИД Сегодня 12:29 — Казна и Политика

Украина не примет никаких заменителей полноправного членства в НАТО, — МИД

Единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии россии против Украины и других государств, является только полноправное членство нашей страны в НАТО.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум должен обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. В МИД констатируют, что он не смог предотвратить агрессию рф как государства, обладающего ядерным оружием, против нашей страны, которая от своего ядерного арсенала отказалась.

В ведомстве подчеркнули, что невыполнение Будапештским меморандумом своих функций привело к катастрофическому росту угроз безопасности не только для Украины, но и для других стран и регионов, в частности Европы, евроатлантического пространства, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и международного мира и безопасности в целом.

Как говорится в заявлении, сегодня Будапештский меморандум является «памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности».

«Непредоставление Украине в 1990-х годах реальных, действенных гарантий безопасности стало стратегической ошибкой, которой воспользовалась москва. Эта ошибка должна быть исправлена. Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности, отвечающие ее весомому вкладу в глобальное ядерное разоружение и поддержание международного мира и безопасности. Обращаемся к США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции ​​и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности», — заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является лишь полноправное членство Украины в НАТО.

«Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО. Приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием российскому шантажу и лишит кремль иллюзий относительно возможности помешать евроатлантической интеграции Украины. Это также единственный шанс остановить эрозию ключевых принципов ядерного нераспространения и восстановить доверие к ядерному разоружению. 30-летие с момента подписания Будапештского меморандума является хорошим поводом для действенного шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору», — добавили в МИД.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.