Страны НАТО впервые достигли рекордных расходов на оборону под влиянием войны в Украине — Finance.ua

Страны НАТО впервые достигли рекордных расходов на оборону под влиянием войны в Украине Сегодня 09:24 — Мир

Страны НАТО впервые достигли рекордных расходов на оборону под влиянием войны в Украине

Большинство из 31 членов НАТО в этом году потратят на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта, тогда как в 2014 году таких государств-членов было всего три.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

«Украина побудила многие страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2% от своего ВВП — давно согласованного общего показателя. В НАТО входят 31 государство, и в этом году ожидается, что 23 из них достигнут целевого показателя в 2%; только три страны достигали в 2014 году. Впервые с начала 1990-х годов Альянсу удалось израсходовать на оборону целых 2% своего ВВП», — пишет издание.

США остаются лидером в финансировании обороны

Среди стран, не достигших отметки 2%, упомянуты Италия, Испания и Канада. Однако и они расходуют на оборону больше, чем в прошлом году.

США в этом году тратят на оборону 3,38% - меньше, чем в прошлом году.

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«Америка, которая в 2023 году потратила 916 млрд долларов на оборону — больше, чем любая другая страна на Земле — является фундаментом, на который опирается НАТО», — отмечает издание.

Самые большие расходы — в странах вблизи россии

В то же время отмечается, что страны, расположенные ближе всего к россии, обычно тратят больше всего.

«Эстония тратит в процентном отношении к ВВП даже больше, чем Америка — 3,43%, тогда как Польша, которая была очень воинственно настроена по поводу российской угрозы (ее история побуждает к этому), тратит 4,12%, что выше 3,9% предыдущего года. Для сравнения, расходы Великобритании выросли с 2,07% ВВП в 2023 году до 2,33% в прошлом году», — говорится в материале.

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