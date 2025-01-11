Страны НАТО впервые достигли рекордных расходов на оборону под влиянием войны в Украине — Finance.ua

Страны НАТО впервые достигли рекордных расходов на оборону под влиянием войны в Украине
Большинство из 31 членов НАТО в этом году потратят на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта, тогда как в 2014 году таких государств-членов было всего три.
Об этом говорится в статье The Telegraph.
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«Украина побудила многие страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2% от своего ВВП — давно согласованного общего показателя. В НАТО входят 31 государство, и в этом году ожидается, что 23 из них достигнут целевого показателя в 2%; только три страны достигали в 2014 году. Впервые с начала 1990-х годов Альянсу удалось израсходовать на оборону целых 2% своего ВВП», — пишет издание.
США остаются лидером в финансировании обороны
Среди стран, не достигших отметки 2%, упомянуты Италия, Испания и Канада. Однако и они расходуют на оборону больше, чем в прошлом году.
США в этом году тратят на оборону 3,38% - меньше, чем в прошлом году.
«Америка, которая в 2023 году потратила 916 млрд долларов на оборону — больше, чем любая другая страна на Земле — является фундаментом, на который опирается НАТО», — отмечает издание.
Самые большие расходы — в странах вблизи россии
В то же время отмечается, что страны, расположенные ближе всего к россии, обычно тратят больше всего.
«Эстония тратит в процентном отношении к ВВП даже больше, чем Америка — 3,43%, тогда как Польша, которая была очень воинственно настроена по поводу российской угрозы (ее история побуждает к этому), тратит 4,12%, что выше 3,9% предыдущего года. Для сравнения, расходы Великобритании выросли с 2,07% ВВП в 2023 году до 2,33% в прошлом году», — говорится в материале.
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