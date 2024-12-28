В ноябре рост ВВП замедлился до 0,7% - ИЭИ — Finance.ua

В ноябре рост ВВП замедлился до 0,7% - ИЭИ Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В ноябре рост ВВП замедлился до 0,7% - ИЭИ

По оценке ИЭИ , темпы прироста реального ВВП замедлились с 1,1% к предыдущему году (кпг) в октябре до 0,7% кпг в ноябре. Причина замедления — российские обстрелы по украинской энергетической и промышленной инфраструктуре. Массированные атаки привели к возвращению ощутимых плановых и аварийных отключений электроэнергии, что задело как промышленные предприятия, так и население.

В то же время запуск предприятиями децентрализованных мощностей энергогенерации и возможность импорта электроэнергии поддерживали устойчивость бизнеса в это время.

Производство электроэнергии, по оценке, сократилось на 5,9% кпг в ноябре, однако возобновляемые источники частично компенсировали потери. Также объем импорта электроэнергии в ноябре сократился на 9,4% к предыдущему месяцу — до 165 тыс. МВт-час. Наибольшую часть в структуре импорта заняли Словакия (33%) и Польша (25%). Однако с 1 декабря технические мощности импорта электроэнергии выросли с 1700 до 2100 МВт.

Реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в перерабатывающей промышленности в ноябре выросла на 4,7% кпг по сравнению с ростом на 5,2% кпг в октябре.

В добывающей промышленности ВДВ осталась на уровне ноября 2023 года благодаря росту добычи нефти и газа, компенсировавшему падение добычи угля и железной руды. Так, АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» добыли в ноябре 1,2 млрд м 3 газа, тогда как группа «Метинвест» приостановила работу угольной площадки в поселке Песчаное возле Покровска, хотя другие ключевые объекты шахты продолжили работу. Вообще, шахтоуправление «Покровское» является единственным источником угля для производства кокса в Украине, который используется для производства стали.

По оценке ИЭИ, реальная ВДВ в сельском хозяйстве снизилась на 7% кпг в ноябре, что несколько меньше, чем падение на 8% кпг в октябре. По данным Минагрополитики, объемы собранного урожая в ноябре были ниже прошлогодних показателей, в частности из-за сокращения урожая кукурузы в результате более низкой урожайности и более быстрой уборки в предыдущие месяцы. В то же время урожай свеклы и масличных культур был близок к прошлогоднему. Ситуация в животноводстве несколько усугубилась.

Реальная ВДВ в торговле, по нашим расчетам, продолжила расти — на 5,6% кпг в ноябре против 6,2% кпг в октябре — благодаря росту доходов от оплаты труда. Это стимулировало розничную торговлю, хотя оптовая торговля восстанавливалась медленнее.

ВДВ в транспорте, по оценке ИЭИ, выросло на 8% кпг, однако российские обстрелы портов и железнодорожной инфраструктуры на подходе к ним оказали негативное влияние на сектор. Однако отсутствие блокирования границы польскими протестующими поддержало рост транспортной отрасли в ноябре.

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