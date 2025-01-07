Расходы Чехии на оборону достигли 2% ВВП впервые за 20 лет — Finance.ua

Расходы Чехии на оборону достигли 2% ВВП впервые за 20 лет
Чешское правительство официально выполнило свое обещание тратить 2% ВВП на оборону в соответствии с минимальной целью НАТО, сообщило Министерство обороны.
Из 32 членов НАТО по меньшей мере 24 достигли целевого показателя расходов в 2%, что является значительным скачком по сравнению с шестью членами в 2021 году.
В 2024 году Министерство обороны Чехии выделило 166,8 миллиарда чешских крон (около 6,6 миллиарда евро) на оборонные расходы, что эквивалентно 2,09% ВВП страны на основе макроэкономического прогноза, опубликованного в ноябре, выполнив свое обещание на год раньше запланированного срока.
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