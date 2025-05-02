Укроборонпром получил миллиардную прибыль за год — Finance.ua

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Укроборонпром получил миллиардную прибыль за год

Казна и Политика
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Укроборонпром получил миллиардную прибыль за год
Укроборонпром получил миллиардную прибыль за год
За 2024 год АО «Украинская оборонная промышленность» получила прибыль в 1,309 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Доля консолидированной чистой прибыли будет выплачена государственному бюджету в качестве дивидендов, а большую сумму направят на финансирование изготовления вооружения, расширение производства и его релокацию, создание новых мощностей», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что за прошлый год Укроборонпром увеличил производство в три раза по сравнению с 2023 годом, а объемы контрактации — на 36%. При этом доля новых или модернизированных вооружений и военной техники в 2024 году составляла 96%.
Напомним, Укроборонпром создаст совместное предприятие с французским Thales. Оно будет специализироваться на создании передовых технологических решений для усиления ПВО, радаров, средств РЭБ, тактической связи и оптико-электронных систем.
По материалам:
Корреспондент.net
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