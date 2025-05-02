Укроборонпром получил миллиардную прибыль за год — Finance.ua

Укроборонпром получил миллиардную прибыль за год Сегодня 23:50 — Казна и Политика

Укроборонпром получил миллиардную прибыль за год

За 2024 год АО «Украинская оборонная промышленность» получила прибыль в 1,309 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Доля консолидированной чистой прибыли будет выплачена государственному бюджету в качестве дивидендов, а большую сумму направят на финансирование изготовления вооружения, расширение производства и его релокацию, создание новых мощностей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошлый год Укроборонпром увеличил производство в три раза по сравнению с 2023 годом, а объемы контрактации — на 36%. При этом доля новых или модернизированных вооружений и военной техники в 2024 году составляла 96%.

Напомним, Укроборонпром создаст совместное предприятие с французским Thales. Оно будет специализироваться на создании передовых технологических решений для усиления ПВО, радаров, средств РЭБ, тактической связи и оптико-электронных систем.

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