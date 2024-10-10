Доходы «Укроборонпрома» выросли на 50% по сравнению с прошлым годом — Finance.ua
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Доходы «Укроборонпрома» выросли на 50% по сравнению с прошлым годом

Фондовый рынок
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За последние три квартала АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП) нарастила чистый доход на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Об этом ЭП рассказали в пресс-службе УОП.
С января по сентябрь 2024-го крупнейший отечественный производитель вооружений заработал 83,1 млрд грн, в то время как в аналогичный период прошлого года доход составил 55,4 млрд грн. Чистая прибыль компании за этот же период выросла на 37,2% - с 6,37 млрд грн до 8,74 млрд грн.
В УОП отметили, что общий объем производства и ремонта в единицах продукции увеличился на 408%. В частности, выросли объемы производства беспилотников, боеприпасов и высокоточного вооружения.
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В государственное АО «Украинская оборонная промышленность» входит 70 предприятий отечественного оборонного комплекса и самолетостроения. В 2023 году УОП впервые в истории вошла в ТОП-50 мировых оборонных компаний, заработав 2,2 млрд долл.
Недавно бывший гендиректор компании Герман Сметанин ушел с поста, возглавив Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. 20 сентября в УОП объявили конкурс на должность нового генерального директора.
По материалам:
Економічна Правда
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