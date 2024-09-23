Укроборонпром корпоратизирует еще три предприятия — Finance.ua

Укроборонпром корпоратизирует еще три предприятия
В рамках реформы корпоративного управления в составе АО «Украинская оборонная промышленность» будут созданы еще три общества с ограниченной ответственностью.
Об этом сообщила пресс-служба общества.
«Наблюдательный совет Акционерного общества „Украинская оборонная промышленность“ принял решение о создании обществ с ограниченной ответственностью на базе трех государственных предприятий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что окончательно госпредприятия будут превращены в ООО после соответствующей процедуры государственной регистрации.
Как сообщалось, в рамках реформы корпоративного управления АО «Укроборонпром» в хозяйственные общества уже преобразовано 42 предприятия, из которых в 2024 году — 14.
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