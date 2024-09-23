Укроборонпром корпоратизирует еще три предприятия — Finance.ua

Укроборонпром корпоратизирует еще три предприятия Сегодня 19:16 — Казна и Политика

Укроборонпром корпоратизирует еще три предприятия

В рамках реформы корпоративного управления в составе АО «Украинская оборонная промышленность» будут созданы еще три общества с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщила пресс-служба общества

«Наблюдательный совет Акционерного общества „Украинская оборонная промышленность“ принял решение о создании обществ с ограниченной ответственностью на базе трех государственных предприятий», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что окончательно госпредприятия будут превращены в ООО после соответствующей процедуры государственной регистрации.

Как сообщалось, в рамках реформы корпоративного управления АО «Укроборонпром» в хозяйственные общества уже преобразовано 42 предприятия, из которых в 2024 году — 14.

Укрінформ По материалам:

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