Укроборонпром растет быстрее всех из сотни крупнейших оборонных компаний мира — Finance.ua
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Укроборонпром растет быстрее всех из сотни крупнейших оборонных компаний мира

Фондовый рынок
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Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, по рейтингу Defense News, Укроборонпром впервые вошел в топ-50 всемирных оборонных компаний.
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Об этом говорится в сообщении Камышина.
Прямая речь: «Рейтинг каждый год составляет Defense News. И если в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, то сейчас перепрыгнул сразу 16 ступенек.
Из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно Укроборонпром растет быстрее всех — его выручка за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд.
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Первые полгода 2024 показывают: темп держим и в этом году".
Сообщалось, что в Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.
По материалам:
Finance.ua
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