Укроборонпром растет быстрее всех из сотни крупнейших оборонных компаний мира — Finance.ua

Укроборонпром растет быстрее всех из сотни крупнейших оборонных компаний мира Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, по рейтингу Defense News, Укроборонпром впервые вошел в топ-50 всемирных оборонных компаний.

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Об этом говорится в сообщении Камышина

Прямая речь: «Рейтинг каждый год составляет Defense News. И если в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, то сейчас перепрыгнул сразу 16 ступенек.

Из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно Укроборонпром растет быстрее всех — его выручка за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд.

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Первые полгода 2024 показывают: темп держим и в этом году".

Сообщалось, что в Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.

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