«Укроборонпром» подписал соглашение о производстве боеприпасов с одним из крупнейших производителей оружия в США — Finance.ua

«Укроборонпром» подписал соглашение о производстве боеприпасов с одним из крупнейших производителей оружия в США Сегодня 16:16 — Казна и Политика

«Укроборонпром» подписал соглашение о производстве боеприпасов с одним из крупнейших производителей оружия в США

Northrop Grumman и «Укроборонпром» договорились о совместном производстве боеприпасов.

Об этом сообщает Офис президента по результатам встречи Владимира Зеленского с топ-менеджерами ведущих американских оборонных компаний.

Отмечается, что американская компания Northrop Grumman и «Укроборонпром» подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

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Во встрече с президентом Украины, кроме Northrop Grumman, приняли участие BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.

На встрече обсуждались перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов, систем ПВО, орудий, бронетехники и беспилотников, обеспечение ремонта и обслуживания военной техники.

Для понимания контекста Northrop Grumman — третья в мире оборонная компания по доходу. Больше всего у RTX и Lockheed Martin.

Економічна Правда По материалам:

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