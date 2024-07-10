«Укроборонпром» открыл первое иностранное представительство в США — Finance.ua

«Укроборонпром» открыл первое иностранное представительство в США
Акционерное общество «Укроборонпром» открыло первое иностранное представительство — оно будет работать в Вашингтоне.
Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Открытие состоялось на полях саммита НАТО, проходящего в столице США.
«Мы открыли первое зарубежное представительство „Укроборонпрома“ — в Вашингтоне, США. Его основная задача — продвижение совместных украинско-американских оборонных проектов и усиление нашей интеграции в оборонно-промышленную базу НАТО», — сообщил Камышин.
Открытие офиса в Вашингтоне приближает украинскую промышленность к оборонной промышленности США и помогает Украине интегрироваться в структуру оборонной промышленности НАТО, добавил Камышин.
Поделиться новостью