Боеприпасы, БПЛА и РЭБ: Укроборонпром подписал соглашения с четырьмя западными производителями оружия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Боеприпасы, БПЛА и РЭБ: Укроборонпром подписал соглашения с четырьмя западными производителями оружия

Казна и Политика
0
Боеприпасы, БПЛА и РЭБ: Укроборонпром подписал соглашения с четырьмя западными производителями оружия
Боеприпасы, БПЛА и РЭБ: Укроборонпром подписал соглашения с четырьмя западными производителями оружия
АО «Украинская оборонная промышленность» в ходе Второго международного форума оборонных индустрий (DFNC2) подписало документы о сотрудничестве с оружейными компаниями из США, Франции и Польши.
Об этом общество сообщило в Телеграм.
«Акционерное общество „Украинская оборонная промышленность“ достигло договоренностей о сотрудничестве с четырьмя западными оружейными компаниями», — говорится в сообщении.
Читайте также
Подписание документов состоялось в ходе Второго международного форума оборонных индустрий (DFNC2), в котором приняли участие представители около 300 компаний из более чем 30 стран.
В частности, общество договорилось о партнерстве с оружейными компаниями из США, Франции и Польши. Речь идет о взаимодействии в сферах боеприпасов и спецхимии, беспилотных комплексов, а также радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, в дальнейшем Укроборонпром будет работать над тем, чтобы подписанные соглашения превратились в реальное украинское оружие.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.