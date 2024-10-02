Боеприпасы, БПЛА и РЭБ: Укроборонпром подписал соглашения с четырьмя западными производителями оружия — Finance.ua

Боеприпасы, БПЛА и РЭБ: Укроборонпром подписал соглашения с четырьмя западными производителями оружия Сегодня 20:38 — Казна и Политика

Боеприпасы, БПЛА и РЭБ: Укроборонпром подписал соглашения с четырьмя западными производителями оружия

АО «Украинская оборонная промышленность» в ходе Второго международного форума оборонных индустрий (DFNC2) подписало документы о сотрудничестве с оружейными компаниями из США, Франции и Польши.

Об этом общество сообщило в Телеграм

«Акционерное общество „Украинская оборонная промышленность“ достигло договоренностей о сотрудничестве с четырьмя западными оружейными компаниями», — говорится в сообщении.

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Подписание документов состоялось в ходе Второго международного форума оборонных индустрий (DFNC2), в котором приняли участие представители около 300 компаний из более чем 30 стран.

В частности, общество договорилось о партнерстве с оружейными компаниями из США, Франции и Польши. Речь идет о взаимодействии в сферах боеприпасов и спецхимии, беспилотных комплексов, а также радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, в дальнейшем Укроборонпром будет работать над тем, чтобы подписанные соглашения превратились в реальное украинское оружие.

Укрінформ По материалам:

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