Украина получила поставку ІТ-оборудования на €10 млн от международной коалиции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила поставку ІТ-оборудования на €10 млн от международной коалиции

Казна и Политика
0
Министерство обороны Украины получило от IT-коалиции в течение июля и августа очередную поставку оборудования, профинансированную Люксембургом, Ирландией, Бельгией и Эстонией. Общая стоимость составила 10 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В этот раз партнеры передали:
  • 6948 ноутбуков для подразделений ВСУ, а также для информационно-коммуникационных систем Оберег, Импульс и Медицинской информационной системы;
  • 318 зарядных станций;
  • 2 304 средства связи;
  • 442 монитора;
  • оборудование для центров обработки данных Минобороны и ВСУ;
  • сетевое оборудование для инфраструктуры ИКС Оберег;
  • маршрутизаторы, коммутаторы, лицензии и другое оборудование для внедрения программно ориентированных сетей ВСУ.
Украина получила поставку ІТ-оборудования на €10 млн от международной коалиции
Отдельной поставкой получено 1 000 маршрутизаторов от Латвии более чем на 77 000 евро.
Это уже четвертая и пятая поставка от ІТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 млн евро, в феврале — на 7,5 млн евро и в апреле — на около 2 млн евро.
Напомним, в проекте Программы действий правительства говорится, что Министерство обороны должно в 2025—2026 гг. сосредоточиться на развитии собственной оборонной индустрии, включая ее оптимизацию и интеграцию, улучшение условий службы военнослужащих, а также трансформацию Сил обороны и цифровизацию ряда процессов.
До конца 2026 года планируется обеспечить ежемесячное заключение 3500 контрактов на военную службу с гражданами Украины, 1 тыс. контрактов с иностранцами и лицами без гражданства и прямой мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems