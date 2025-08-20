Украина получила поставку ІТ-оборудования на €10 млн от международной коалиции — Finance.ua

Украина получила поставку ІТ-оборудования на €10 млн от международной коалиции
Министерство обороны Украины получило от IT-коалиции в течение июля и августа очередную поставку оборудования, профинансированную Люксембургом, Ирландией, Бельгией и Эстонией. Общая стоимость составила 10 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В этот раз партнеры передали:
- 6948 ноутбуков для подразделений ВСУ, а также для информационно-коммуникационных систем Оберег, Импульс и Медицинской информационной системы;
- 318 зарядных станций;
- 2 304 средства связи;
- 442 монитора;
- оборудование для центров обработки данных Минобороны и ВСУ;
- сетевое оборудование для инфраструктуры ИКС Оберег;
- маршрутизаторы, коммутаторы, лицензии и другое оборудование для внедрения программно ориентированных сетей ВСУ.
Отдельной поставкой получено 1 000 маршрутизаторов от Латвии более чем на 77 000 евро.
Это уже четвертая и пятая поставка от ІТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 млн евро, в феврале — на 7,5 млн евро и в апреле — на около 2 млн евро.
Напомним, в проекте Программы действий правительства говорится, что Министерство обороны должно в 2025—2026 гг. сосредоточиться на развитии собственной оборонной индустрии, включая ее оптимизацию и интеграцию, улучшение условий службы военнослужащих, а также трансформацию Сил обороны и цифровизацию ряда процессов.
До конца 2026 года планируется обеспечить ежемесячное заключение 3500 контрактов на военную службу с гражданами Украины, 1 тыс. контрактов с иностранцами и лицами без гражданства и прямой мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина получила поставку ІТ-оборудования на €10 млн от международной коалиции
Малая приватизация через Prozorro принесла Украине более 21,8 млрд грн: какие лоты стали самыми дорогими
В «Дія» появилась новая облигация (фото)
Продолжат ли выплату «тысячи Зеленского» — что решило правительство
Рада одобрила в первом чтении законопроект о выплате 50 тыс. грн за рождение ребенка
Принятие режима «Defence City» позволит Украине попасть в ТОП-5 экспортеров ОВТ — Гетманцев