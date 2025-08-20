Украина получила поставку ІТ-оборудования на €10 млн от международной коалиции — Finance.ua

Украина получила поставку ІТ-оборудования на €10 млн от международной коалиции Сегодня 05:20 — Казна и Политика

Министерство обороны Украины получило от IT-коалиции в течение июля и августа очередную поставку оборудования, профинансированную Люксембургом, Ирландией, Бельгией и Эстонией. Общая стоимость составила 10 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В этот раз партнеры передали:

6948 ноутбуков для подразделений ВСУ, а также для информационно-коммуникационных систем Оберег, Импульс и Медицинской информационной системы;

318 зарядных станций;

2 304 средства связи;

442 монитора;

оборудование для центров обработки данных Минобороны и ВСУ;

сетевое оборудование для инфраструктуры ИКС Оберег;

маршрутизаторы, коммутаторы, лицензии и другое оборудование для внедрения программно ориентированных сетей ВСУ.

Отдельной поставкой получено 1 000 маршрутизаторов от Латвии более чем на 77 000 евро.

Это уже четвертая и пятая поставка от ІТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 млн евро, в феврале — на 7,5 млн евро и в апреле — на около 2 млн евро.

Напомним, в проекте Программы действий правительства говорится , что Министерство обороны должно в 2025—2026 гг. сосредоточиться на развитии собственной оборонной индустрии, включая ее оптимизацию и интеграцию, улучшение условий службы военнослужащих, а также трансформацию Сил обороны и цифровизацию ряда процессов.

До конца 2026 года планируется обеспечить ежемесячное заключение 3500 контрактов на военную службу с гражданами Украины, 1 тыс. контрактов с иностранцами и лицами без гражданства и прямой мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения.

