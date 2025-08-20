В Украине заработала первая государственная услуга, где часть работы выполняет ИИ — Finance.ua
В Украине заработала первая государственная услуга, где часть работы выполняет ИИ

В Украине заработала первая государственная услуга, использующая искусственный интеллект для автоматической предварительной проверки документов. Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе «єДозвіл».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«єДозвіл» — это государственная платформа для подачи и обработки заявлений на получение и внесение изменений в разрешения и лицензии.
Когда предприниматель подает заявление на портале «Дія», «єДозвіл» работает «за кулисами»: проверяет документы, помогает государственным экспертам принимать решения и возвращает информацию о результате рассмотрения обратно в «Дія».
Новый ИИ-модуль автоматически проверяет, есть ли в поданных документах все необходимые данные, нет ли ошибок или несоответствий. Это уменьшает количество отказов, ускоряет рассмотрение заявлений и дает государственным экспертам больше времени на решения, которые действительно требуют их внимания. Все вычисления производятся без передачи данных за границу и с полным соответствием действующим стандартам информационной безопасности.
«Мы строим государство, которое не просто оцифровывает бумаги, а меняет саму логику взаимодействия с людьми. ИИ-модуль в лицензиях — это пример, как технологии могут работать на пользу гражданина, сохраняя данные внутри страны», — подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
При разработке команда столкнулась с несколькими вызовами: документы поступают в разном качестве и с рукописными записями, реальные данные нельзя использовать для тренировки моделей, а ресурсы для вычислений в Украине ограничены. Для решения этих проблем разработчики применили гибридный подход: использование открытых моделей, синтетических данных и адаптивных алгоритмов, специально разработанных для нужд государственного сектора.
«Одна из наших ключевых целей с Gemma — дать возможность разработчикам, исследователям и государственным органам, например Министерству экономики Украины, создавать действительно передовые решения на базе открытого кода. Система „єДозвіл“ — яркий пример того, как высокопроизводительные модели Gemma помогают создателям во всем мире решать реальные проблемы для реальных людей», — отметил директор по управлению продуктами Google DeepMind Трис Варкентин.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
