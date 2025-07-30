ИИ обрабатывает почти половину обращений в «Дії» — Finance.ua

ИИ обрабатывает почти половину обращений в «Дії» Сегодня 06:22 — Технологии&Авто

ИИ обрабатывает почти половину обращений в «Дії»

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что более половины обращений в службу поддержки в «Дії» уже обрабатывает искусственный интеллект.

По его словам, в рамках масштабной AI-интеграции во все процессы «Дії» уже работают два внутренних инструмента:

AI-консультант, самостоятельно, без участия человека, помогает пользователям получить услугу. За первый месяц пилота он закрыл более 52% всех обращений.

AI-ассистент, помогающий операторам сгенерировать точный ответ на запрос. За несколько недель он обработал 16% всех обращений к операторам, что составляет 7993 обращения.

«AI-консультант значительно умнее кнопочного чатбота. Он содержит контекст разговора, различает услуги. Даже когда вы сначала спросили об ID-карте, а затем — об авто. При этом никакие персональные данные не используются. Точность и корректность ответов AI обеспечивают тренеры — эксперты по продукту, которые раньше консультировали лично, а теперь обучают искусственный интеллект», — говорится в сообщении пресс-службы «Дії».

В Минцифры отмечают: введение искусственного интеллекта — это не о замене людей, а об усилении команды и ускорении обслуживания.

Напомним, ранее сообщалось, что вскоре «Дія» получит функции голосового управления и возможность генерировать документы с помощью искусственного интеллекта.

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