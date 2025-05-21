«Дія» вводит плату за шеринг документов для банков. Какие еще услуги планирует монетизировать Минцифры — Finance.ua

«Дія» вводит плату за шеринг документов для банков. Какие еще услуги планирует монетизировать Минцифры Сегодня 11:02

«Дія» вводит плату за шеринг документов для банков. Какие еще услуги планирует монетизировать Минцифры

Сервис шеринга документов через «Дія» с 1 июня станет платным для банков и финансовых учреждений. Монетизацию сервиса без деталей анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров на DOU Day 18 мая.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

Шеринг документов в «Дія», когда пользователь отправляет электронную копию паспорта или других документов банку, с 1 июня станет платным.

За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут оплачивать единовременно 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа будет бесплатным, два и более (мультишеринг) — платным.

«Ежемесячно через „Дія“ онлайн открываются десятки тысяч счетов, — сказал глава Минцифры Михаил Федоров на DOU Day — Например, в monobank за день открыли 22 000». По его словам, финучреждения готовы за это платить.

На момент публикации ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк , NovaPay, RozetkaPay, «Швидко гроші» ответили Forbes, что они планируют продолжать использование сервиса, несмотря на введение платы за шеринг.

В будущем будет еще два платных сервиса — «Дія.Підпис» и Diia. OAuth.

В планах сделать платным использование «Дія.Підпис» для юридических лиц, что позволит бизнесу подписывать документы онлайн с использованием электронной подписи напрямую через приложение «Дія».

Министерство планирует запустить сервис электронной идентификации Diia.OAuth. Благодаря этому решению партнеры смогут идентифицировать своих пользователей через взаимодействие с Порталом «Дія».

Минцифры запустило шеринг через «Дія» в 2020 году. Это позволяет быстро передавать электронные копии документов бизнесу — банкам, кредитным учреждениям и другим поставщикам услуг, для которых важно установить личность клиента. Глобальная монетизация «Дія» — часть плана вывода приложения на IPO. Это мечта главы Минцифры Федорова, говорил он в 2023-м.

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