«Дія» вводит плату за шеринг документов для банков. Какие еще услуги планирует монетизировать Минцифры — Finance.ua
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«Дія» вводит плату за шеринг документов для банков. Какие еще услуги планирует монетизировать Минцифры

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«Дія» вводит плату за шеринг документов для банков. Какие еще услуги планирует монетизировать Минцифры
«Дія» вводит плату за шеринг документов для банков. Какие еще услуги планирует монетизировать Минцифры
Сервис шеринга документов через «Дія» с 1 июня станет платным для банков и финансовых учреждений. Монетизацию сервиса без деталей анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров на DOU Day 18 мая.
Об этом пишет Forbes Ukraine.
Шеринг документов в «Дія», когда пользователь отправляет электронную копию паспорта или других документов банку, с 1 июня станет платным.
За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут оплачивать единовременно 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа будет бесплатным, два и более (мультишеринг) — платным.
«Ежемесячно через „Дія“ онлайн открываются десятки тысяч счетов, — сказал глава Минцифры Михаил Федоров на DOU Day — Например, в monobank за день открыли 22 000». По его словам, финучреждения готовы за это платить.
На момент публикации ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay, «Швидко гроші» ответили Forbes, что они планируют продолжать использование сервиса, несмотря на введение платы за шеринг.
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В будущем будет еще два платных сервиса — «Дія.Підпис» и Diia. OAuth.
В планах сделать платным использование «Дія.Підпис» для юридических лиц, что позволит бизнесу подписывать документы онлайн с использованием электронной подписи напрямую через приложение «Дія».
Министерство планирует запустить сервис электронной идентификации Diia.OAuth. Благодаря этому решению партнеры смогут идентифицировать своих пользователей через взаимодействие с Порталом «Дія».
Минцифры запустило шеринг через «Дія» в 2020 году. Это позволяет быстро передавать электронные копии документов бизнесу — банкам, кредитным учреждениям и другим поставщикам услуг, для которых важно установить личность клиента. Глобальная монетизация «Дія» — часть плана вывода приложения на IPO. Это мечта главы Минцифры Федорова, говорил он в 2023-м.
Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance.
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По материалам:
Forbes.ua
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