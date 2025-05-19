«Дія» станет маркетплейсом: платформу выделят в отдельную компанию с возможным IPO — Finance.ua

«Дія» станет маркетплейсом: платформу выделят в отдельную компанию с возможным IPO Сегодня 11:14

«Дія» станет маркетплейсом: платформу выделят в отдельную компанию с возможным IPO

Министерство цифровой трансформации запустило монетизацию цифровой платформы «Дія» и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции DOU Day.

По словам министра, монетизация «Дія» началась в мае 2025 года и уже в июне платформа может получить первые доходы. Одним из первых инструментов монетизации является шеринг документов.

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«Ежемесячно через „Дія“ онлайн открываются десятки тысяч счетов. Например, с monobank за день открыли 22 тысячи. За такие услуги финансовые учреждения готовы платить», — отметил Федоров.

Он также добавил, что министерство постепенно работает над выделением «Дія» в отдельную госкомпанию, которая в будущем может привлекать бизнес к платформе и даже продавать свои акции.

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«Мы будем постепенно выделять „Дія“ в отдельную государственную компанию. Возможно, потом акции компании будут продаваться (речь, вероятно, о подготовке к IPO — публичному размещению акций на бирже. — Ред.). То есть „Дія“ станет маркетплейсом, где бизнес сможет запускать собственные сервисы и пользоваться нашей инфраструктурой», — сказал министр.

Напомним, Министерство цифровой трансформации планирует в июне этого года запустить в бета-версию ИИ-агента на портале «Дія», который будет работать как чат-бот на основе большой языковой модели, отвечая на вопросы граждан в формате живого диалога.

Економічна Правда По материалам:

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