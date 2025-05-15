В «Дія» доступны новые военные облигации — Finance.ua

В «Дія» доступны новые военные облигации Сегодня 10:15 — Кредит&Депозит

В «Дія» доступны новые военные облигации

В приложении «Дія» доступны новые военные облигации, названные в честь временно оккупированных городов.

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

«Добавили еще пять облигаций в приложение. Покупайте новые военные облигации, названные в честь временно оккупированных городов. Рассказываем, почему это стоит сделать: поможете Силам обороны, поддержите экономику страны, сделаете инвестиции в государство, которые принесут вам доход», — говорится в сообщении.

Новые облигации в «Дія»:

Токмак — ставка 15%, дата выплаты — 04.02.2026;

Соледар — ставка 16,75%, дата выплаты — 24.06.2026;

Форос — ставка 16,75%, дата выплаты — 03.11.2027;

Новый Свет — ставка от 16,4%, дата выплаты — 14.04.2027;

Ливадия — ставка от 17,9%, дата выплаты — 09.06.2027.

Например, приобретя десять облигаций «Токмак» за 10 443 грн, инвестор получит 11 509 грн на карту «єПідтримка» после срока погашения. Комиссия и скрытые платежи — отсутствуют.

Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров сообщал , что украинцы инвестировали 13,5 млрд грн в военные облигации через приложение «Дія». По его словам, с октября 2022 года граждане Украины приобрели более 13 миллионов военных облигаций в приложении «Дія», инвестировав таким образом 13,5 млрд гривен в поддержку государства.

Как приобрести облигации в приложении «Дія»:

Зайдите в «Дія». На главном экране нажмите Военные облигации. Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.

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