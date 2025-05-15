В «Дія» доступны новые военные облигации — Finance.ua

В «Дія» доступны новые военные облигации
В приложении «Дія» доступны новые военные облигации, названные в честь временно оккупированных городов.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
«Добавили еще пять облигаций в приложение. Покупайте новые военные облигации, названные в честь временно оккупированных городов. Рассказываем, почему это стоит сделать: поможете Силам обороны, поддержите экономику страны, сделаете инвестиции в государство, которые принесут вам доход», — говорится в сообщении.
Читайте также: Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как купить
Новые облигации в «Дія»:
- Токмак — ставка 15%, дата выплаты — 04.02.2026;
- Соледар — ставка 16,75%, дата выплаты — 24.06.2026;
- Форос — ставка 16,75%, дата выплаты — 03.11.2027;
- Новый Свет — ставка от 16,4%, дата выплаты — 14.04.2027;
- Ливадия — ставка от 17,9%, дата выплаты — 09.06.2027.
Например, приобретя десять облигаций «Токмак» за 10 443 грн, инвестор получит 11 509 грн на карту «єПідтримка» после срока погашения. Комиссия и скрытые платежи — отсутствуют.
Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров сообщал, что украинцы инвестировали 13,5 млрд грн в военные облигации через приложение «Дія». По его словам, с октября 2022 года граждане Украины приобрели более 13 миллионов военных облигаций в приложении «Дія», инвестировав таким образом 13,5 млрд гривен в поддержку государства.
Как приобрести облигации в приложении «Дія»:
- Зайдите в «Дія».
- На главном экране нажмите Военные облигации.
- Выберите облигацию, партнера и количество.
- Подпишите и оплатите.
- Облигация появится в приложении в течение 3 дней.
Поделиться новостью