В «Дія» доступны новые военные облигации — Finance.ua
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В «Дія» доступны новые военные облигации

Кредит&Депозит
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В «Дія» доступны новые военные облигации
В «Дія» доступны новые военные облигации
В приложении «Дія» доступны новые военные облигации, названные в честь временно оккупированных городов.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
«Добавили еще пять облигаций в приложение. Покупайте новые военные облигации, названные в честь временно оккупированных городов. Рассказываем, почему это стоит сделать: поможете Силам обороны, поддержите экономику страны, сделаете инвестиции в государство, которые принесут вам доход», — говорится в сообщении.

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Новые облигации в «Дія»:

  • Токмак — ставка 15%, дата выплаты — 04.02.2026;
  • Соледар — ставка 16,75%, дата выплаты — 24.06.2026;
  • Форос — ставка 16,75%, дата выплаты — 03.11.2027;
  • Новый Свет — ставка от 16,4%, дата выплаты — 14.04.2027;
  • Ливадия — ставка от 17,9%, дата выплаты — 09.06.2027.
Например, приобретя десять облигаций «Токмак» за 10 443 грн, инвестор получит 11 509 грн на карту «єПідтримка» после срока погашения. Комиссия и скрытые платежи — отсутствуют.
Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров сообщал, что украинцы инвестировали 13,5 млрд грн в военные облигации через приложение «Дія». По его словам, с октября 2022 года граждане Украины приобрели более 13 миллионов военных облигаций в приложении «Дія», инвестировав таким образом 13,5 млрд гривен в поддержку государства.

Как приобрести облигации в приложении «Дія»:

  1. Зайдите в «Дія».
  2. На главном экране нажмите Военные облигации.
  3. Выберите облигацию, партнера и количество.
  4. Подпишите и оплатите.
  5. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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