Федоров анонсировал новые услуги в «Дія» — Finance.ua

Федоров анонсировал новые услуги в «Дія» Сегодня 11:28

Федоров анонсировал новые услуги в «Дія»

Министерство цифровой трансформации работает над запуском в приложении «Дія» онлайн-услуги по разводу. Ее планируют запустить осенью.

Об этом сообщил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, у интерфейса сервиса будут элементы геймификации, чтобы пользователи еще раз обдумали свое решение.

«Это важная услуга во время войны, чтобы люди не ходили, не стояли в очередях», — сообщил Федоров.

Федоров рассказал о других запланированных услугах

В ближайшие дни планируется запустить «Пакет школьника», что позволит родителям получить 5 тыс. грн на «Дія.Картка» и возможность потратить их для подготовки к школе.

До сентября откроют еще несколько онлайн комнат для бракосочетания, таким образом разгрузив образовавшуюся в услуге очередь.

В январе 2026 г. планируется запустить электронный акциз.

К концу 2025 года появится услуга по смене фамилии.

До конца года планируется запустить фундамент услуги «эНотариат», а сами услуги будут доступны в 2026 году в I квартале.

Проекты, которые хотят реализовать до 2030 года

Федоров отметил, что хотел бы превратить «Дія» и цифровое государство в агентивное государство, построенное на AI-агентах, которое позволит оптимизировать работу десятков тысяч человек, где через цифровые услуги украинцы будут получать то, что нужно.

«Это будут тысячи агентов, которые будут предоставлять разные услуги», подчеркнул Федоров.

Читайте также Федоров анонсировал инновацию в сфере мобильного интернета (обновлено)

Напомним, ранее Федоров заявлял , что позже «Дія» получит функции голосового управления и возможность генерировать документы с помощью искусственного интеллекта. По его словам, Минцифра запустит бета-тестирование новой версии «Дія», где будет интегрирован искусственный интеллект. На первом этапе ИИ встроят в портал «Дія», что позволит пользователям взаимодействовать с сервисами с помощью голосовых запросов.

Федоров сообщил , что более половины обращений в службу поддержки в «Дія» уже обрабатывает искусственный интеллект.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.