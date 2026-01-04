ЕС расширяет углеродный налог на автомобили: реакция Китая
Китай отвечает на планы Европейского Союза распространить углеродный налог на автомобили и их комплектующие. Министерство коммерции Китая высказало свою позицию по поводу последних законодательных инициатив и правил внедрения механизма углеродной корректировки на границе (CBAM), который полностью заработает с 1 января 2026 года, сообщает CLS.
Расширение охвата CBAM
ЕС рассматривает возможность расширения охвата CBAM с 2028 года, чтобы включить вторичные продукты, интенсивно использующие сталь и алюминий, такие как механическое оборудование, автомобили, детали авто и бытовая техника. Это может увеличить требования для китайских автопроизводителей и поставщиков.
- Механизм CBAM призван согласовать стоимость углерода импортируемых товаров с внутренней системой цен на углерод в ЕС.
- После переходного периода механизм движется к финансовым корректирующим требованиям, когда импортеры должны покупать сертификаты CBAM.
- Предлагаемое расширение будет касаться готовых транспортных средств и компонентов, экспортируемых в ЕС.
Позиция Китая
Министерство коммерции Китая отметило, что установленные значения интенсивности выбросов для китайских товаров превышают средний уровень выбросов в Китае, что не учитывает реальные индустриальные условия в стране. Китай отметил, что эта инициатива может увеличить расходы на соответствие для развивающихся экономик, вовлеченных в глобальные производственные процессы.
