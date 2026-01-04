0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС расширяет углеродный налог на автомобили: реакция Китая

Технологии&Авто
14
Китай отвечает на планы Европейского Союза распространить углеродный налог на автомобили и их комплектующие. Министерство коммерции Китая высказало свою позицию по поводу последних законодательных инициатив и правил внедрения механизма углеродной корректировки на границе (CBAM), который полностью заработает с 1 января 2026 года, сообщает CLS.

Расширение охвата CBAM

ЕС рассматривает возможность расширения охвата CBAM с 2028 года, чтобы включить вторичные продукты, интенсивно использующие сталь и алюминий, такие как механическое оборудование, автомобили, детали авто и бытовая техника. Это может увеличить требования для китайских автопроизводителей и поставщиков.
  • Механизм CBAM призван согласовать стоимость углерода импортируемых товаров с внутренней системой цен на углерод в ЕС.
  • После переходного периода механизм движется к финансовым корректирующим требованиям, когда импортеры должны покупать сертификаты CBAM.
  • Предлагаемое расширение будет касаться готовых транспортных средств и компонентов, экспортируемых в ЕС.

Позиция Китая

Министерство коммерции Китая отметило, что установленные значения интенсивности выбросов для китайских товаров превышают средний уровень выбросов в Китае, что не учитывает реальные индустриальные условия в стране. Китай отметил, что эта инициатива может увеличить расходы на соответствие для развивающихся экономик, вовлеченных в глобальные производственные процессы.
По материалам:
autoporady.com
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems