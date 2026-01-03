В НКЦБФР назвали пять ключевых признаков финансовой пирамиды
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила постановление «Об определении и обнародовании ориентировочного неисчерпаемого перечня признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды» от 19 декабря 2025 № 10/21/3423/К01.
Ее цель — предоставить четкие ориентиры для выявления финансовых пирамид для защиты инвесторов и потребителей от мошеннических схем и недобросовестной практики на рынках капитала.
5 признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды:
- Вступительный платеж. Обязательным условием присоединения или участия является вклад в форме денежных средств, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как «инвестиция» или приобретение продукта без реальной экономической ценности.
- Вознаграждение за факт участия. Обещается вознаграждение в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств не за реальную деятельность, а за факт участия или внесения средств в проект (схему).
- Источник вознаграждений — вступительные взносы новых участников. Выплаты уже привлеченным участникам осуществляются преимущественно денежными средствами, внесенными новыми участниками.
- Отсутствие реальной деятельности. Вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или предоставления услуг в пределах хозяйственной деятельности.
- Связь между вкладами новых участников и вознаграждениями уже привлеченных. Выплаты участникам зависят от привлечения новых участников и производятся не по прибыли реального бизнеса, а за счет их взносов.
Признаки разработаны в соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета 2005/29/ЕС от 11 мая 2005 г. о недобросовестной коммерческой практике между предприятиями и потребителями на внутреннем рынке.
Ознакомиться с соответствующим решением Комиссии можно по ссылке.
НКЦБФР призывает граждан быть осмотрительными, проверять информацию об инвестиционных предложениях и пользоваться только проверенными источниками.
