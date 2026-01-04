0 800 307 555
ру
Как подготовить авто к поездке в горы зимой

Технологии&Авто
14
Для поездок в горы на собственном автомобиле зимой требуется не только опыт водителя, но и в тщательная подготовка машины. Даже хорошо обустроенные горные дороги могут представлять серьезную опасность из-за ограниченной видимости, крутых поворотов, значительных подъемов и спусков, а также снижения мощности двигателя на высоте.
Эксперты отмечают, что в таких условиях возрастает нагрузка на двигатель, трансмиссию и тормозную систему, а недостаток навыков у водителей часто приводит к ошибкам, которые могут окончиться авариями. В то же время, автомобилю не требуется специальный тюнинг, но обязательна проверка основных систем, особенно если он не новый.
Одним из ключевых факторов безопасности являются зимние шины с глубоким протектором и хорошим сцеплением с дорогой. В сложных погодных условиях дополнительным преимуществом могут стать шипованные шины или цепи противоскольжения, которые помогают двигаться по заснеженным или обледеневшим участкам.
Особое внимание советуют уделить тормозной системе и электронным помощникам водителя — ABS, ESP и противобуксовочной системе. Важно, чтобы тормоза срабатывали синхронно на всех колесах, иначе автомобиль может потерять стойкость во время торможения.
Не менее важна зимой исправная система охлаждения двигателя, которая поддерживает оптимальную температуру двигателя во время движения на подъемах и в сугробах, а также обеспечивает эффективное отопление салона. Это напрямую влияет на видимость и внимательность водителя.
Специалисты рекомендуют перед поездкой пройти полную диагностику на СТО, проверить аккумулятор и заранее спланировать маршрут. В горах любые неисправности проявляются значительно быстрее, так что подготовка автомобиля — это залог безопасного и комфортного зимнего отпуска.
Авто
