Geely поглотил производителя электромобилей Zeekr

Холдинг Geely продолжает оптимизацию собственных активов с целью упрощения управления ими и сокращения расходов: завершено поглощение дочерней компании Zeekr, поглотившей ранее Lynk & Co.
Холдинг Geely запустил премиальный бренд Zeekr в 2021 году как полноценную дочернюю компанию. В мае 2024 года, когда Zeekr уже хорошо раскрутился, холдинг Geely разместил его акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако сохранив за собой контрольный пакет.
Через год, то есть прошлой весной, холдинг Geely начал выкупать акции Zeekr и изымать их из свободного обращения. И вот наконец-то холдинг Geely подал официальный запрос об исключении Zeekr из письма. Независимые держатели акций Zeekr получат денежную компенсацию или эквивалентное количество акций Geely Automobile Holdings.
Удаление акций Zeekr из чужих рук — это часть плана холдинга Geely по оптимизации собственных расходов в условиях роста конкуренции и обострения геополитических рисков. Уход Zeekr с Нью-Йоркской фондовой биржи лишает влияния американских регуляторов и неадекватных оценок инвесторов — Geely считает, что акции Zeekr были недооценены. Теперь Zeekr будет 100-процентной «дочкой» Geely.
В июне 2025 года Zeekr выпустил свой 500-тысячный автомобиль, это произошло спустя 44 месяца после дебюта первой модели. Для сравнения скажем, что компания Xiaomi выпустила свой 500-тысячный автомобиль спустя 20 месяцев после старта продаж первой модели.
Autogeek
