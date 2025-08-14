«Дія» запустила бета-тестирование услуги базового соцпособия — Finance.ua
«Дія» запустила бета-тестирование услуги базового соцпособия

Личные финансы
«Дія» запустила бета-тестирование услуги базового соцпособия
«Дія» запустила бета-тестирование услуги базового соцпособия
В «Дії» запустили бета-тестирование новой комплексной услуги — Базового социального пособия. Среди украинцев ищут тестировщиков, которые помогут сделать сервис более удобным.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
Базовое социальное пособие — ежемесячная выплата для тех, кто уже пользуется программами социальной поддержки. Его можно получить на «Дія.Карту».

Читайте также: «Дія.Карта»: что изменится для украинцев после ее запуска

Украинцы могут стать одними из первых, кто протестирует новую услугу:
  • как получатель пособия для малообеспеченных семей;
  • как одинокая мать (отец), получающая пособие на детей;
  • если получаете временное пособие на ребенка, поскольку другой родитель не платит алименты.
Для участия в тестировании функционала услуги необходимо иметь налоговый номер на учетный аккаунт в «Дії». Также стоит убедиться, есть ли у вас активированный «Дія.Підпис» и «Дія.Карта». Зарегистрироваться на тестирование новой услуги можно здесь.
Напомним, с июля Минсоцполитики приступило к тестированию нового вида пособия для получателей социальных выплат. Размер базовой величины составляет 4500 грн и по-разному рассчитывается для каждого члена семьи.
Семья, имеющая право на базовое социальное пособие, должна выбрать: получать новый вид пособия или те «классические» виды пособий, которые есть сейчас (например, многодетным семьям или малообеспеченным семьям).
Также отметим, что «Дія.Карта» уже доступно в приложении «Дія» и в банках-партнерах. Это универсальная карта, на которую будут поступать целевые и нецелевые государственные выплаты.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
