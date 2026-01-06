Каким был ІТ-рынок в 2025 году для junior-специалистов — исследование (инфографика) Сегодня 17:05 — Личные финансы

Каким был ІТ-рынок в 2025 году для junior-специалистов — исследование (инфографика)

В 2025 году 1169 выпускников Mate academy получили первую работу в ІТ . Гендерный баланс среди джунов почти выровнялся, а доля женщин заметно выросла по сравнению с прошлым годом (44,3% против 33%).

Об этом пишет Dev.ua со ссылкой на статистику Mate Academy.

Средняя зарплата junior-специалистов в IT

Средняя стартовая зарплата выпускников в 2025 году составила 715 долларов. Для сравнения, по данным DOU , начинающие с опытом до одного года в среднем получают $400−600.

Самые высокие стартовые зарплаты фиксируются у Data Analyst ($1127) и DevOps ($988). Далее следуют UI/UX ($768), Java ($707), Python ($688) и Frontend/Fullstack ($639). Более низкие средние показатели — у Project Manager ($608), QA и Digital Marketing ($582) и Recruitment ($514).

Инфографика: Mate academy

Сколько времени занимает поиск первой работы в ІТ

Медианное время поиска работы составляет 49 дней, а самые быстрые результаты — у QA и DA, где студенты получают офферы уже через 29 дней. Это согласуется с рыночной картиной, где именно аналитика и тестирование остаются одними из наиболее активных направлений найма.

Инфографика: Mate academy

Медианный путь к офферу: 94 отклика на вакансии — 5 интервью — 3 тестовых — 1 оффер. Конверсия по интервью в тестовое составляет 80,6% — это очень высокий показатель в сегменте начинающих. В контексте рынка это свидетельствует о том, что джуны могут уверенно конкурировать на этапах коммуникации и технических проверок. Здесь также выделяется QA — наибольшее интервью (6) при наименьшем количестве CV (57).

Инфографика: Mate academy

Где работают junior-специалисты в Украине

За год выпускники получили офферы от 730 уникальных компаний. Топ-20 работодателей охватывают всего около 14% всех офферов — это свидетельствует о высокой фрагментированности рынка и отсутствии доминирования определенных брендов в найме начинающих.

Две трети джунов начинают карьеру именно в продуктовых командах. Это коррелирует с развитием продуктовых R&D в Украине и ростом внутренних стартапов.

Аутсорс доминирует в двух направлениях — Java и Recruitment. Java остается базовой технологией для enterprise-проектов, где преобладает сервисная модель, а рекрутинг традиционно концентрируется в агентском и аутсорс-формате.

Половина кандидатов называют желание работать онлайн главной мотивацией входа в ІТ. Финансовая стабильность — второй фактор (22,2%).

В фактическом распределении офферов также преобладает ремоут (70,5%). Вместе с тем, все больше работодателей указывают требование офиса или гибридного формата для junior-позиций, аргументируя это потребностью в быстром онбординге, менторстве и контроле качества.

Инфографика: Mate academy

Милтек вакансии

В частности, команда расширяет сотрудничество с милтек-компаниями и бесплатно помогает им закрывать вакансии сильными выпускниками, интересующимися отраслью. За 2025 год 37 выпускников получили офера. Больше всего предложений у Python и QA, но спрос постепенно появляется и в других технических и нетехнических ролях.

Украинский милтек стал новой отраслью с высокой технологичностью и потребностью в специалистах разных уровней. Компании часто работают как продуктовые команды с быстрыми релизами и R&D-фокусом. Для ветеранов это возможность перейти в ІТ в областях, приближенных к их опыту.

Прогноз ІТ-рынка на 2026 год

Для джунов украинский ІТ-рынок остается открытым: даже без технического образования и опыта можно получить первый оффер, если есть практические навыки, базовое понимание процессов и готовность быстро учиться.

Несмотря на развитие ИИ, количество новых айтишников не уменьшается, меняются требования к ним. Рутину все чаще автоматизируют, поэтому от junior-специалистов ожидают умения мыслить, задавать правильные вопросы и оценивать результат. Компания важна не конкуренция с ИИ, а способность эффективно работать с ним — понимать, где автоматизация эффективна, а где нужны человеческий контекст, решения и ответственность.

Что, вероятно, сохранится в 2026 году:

фокус компаний на продуктах и ​​R&D;

спрос на QA, аналитику, Python;

hybrid как базовая модель для джунов;

увеличение доли женщин среди айтишников;

подготовлены career switchers и далее будут ключевыми игроками на junior-рынке в 2026 году.

