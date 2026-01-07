Субсидии в 2026 году: кто сможет получить и на что
На субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа в 2026 году предусмотрено 42,3 млрд. грн. Это столько же, как и в прошлом году. В то же время, количество получателей несколько сократится: поддержку смогут получить около 2,7 млн домохозяйств против 2,8 млн в 2025 году.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Субсидии в 2026: на что можно рассчитывать и как оформить».
Какие субсидии будут действовать с 2026 года
Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг
Это основной и массовый вид государственной помощи. Жилищная субсидия компенсирует часть расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг: газа, электроэнергии, отопления, водоснабжения, водоотвода, вывоза мусора и других обязательных платежей.
Право на получение услуги имеют лица:
- которые зарегистрированы в жилом помещении (доме);
- которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма (аренды) жилья (арендаторы), по решению суда, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию, в случае если им начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;
- которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, если они являются внутренне перемещенными лицами.
Размер субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства. При расчете учитывают:
- количество лиц, фактически проживающих в жилье;
- совокупный доход семьи;
- социальные нормативы потребления услуг;
- цена коммунальных тарифов в конкретном регионе.
В 2026 году жилищную субсидию по-прежнему назначают отдельно на отопительный и неотопительный периоды. Для большинства получателей, у которых не изменились обстоятельства, Пенсионный фонд переназначает его автоматически.
Субсидия на аренду жилья
С января 2025 года Украина реализует экспериментальный проект субсидий на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Порядок получения такой финансовой поддержки регулируется постановлением Кабмина № 1225 от 25 октября 2024 года. В апреле 2025 года правительство внесло изменения в постановление и расширило действие программы, чтобы сделать ее более удобной для пользователей.
Кто может получать субсидию?
Получить субсидию на аренду жилья могут люди, которые переместились после 2014 г. и после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Получить субсидию можно, если вы:
- Переместились с территорий, включенных в перечень Минразвития, и не имеете собственного жилья общей площадью более 13,65 кв. метра на человека на подконтрольной Украине территории;
- Если ваше жилище уничтожено или повреждено до непригодного для проживания состояния в результате боевых действий.
Что считается домохозяйством
Домохозяйство — это совокупность людей, которые совместно проживают в одной квартире или доме по тому же адресу и связаны общим бытом. В постановление № 1225 внесли изменения, которые достаточно широко определяют понятие домохозяйства.
В состав домохозяйства по родственным связям и общему быту могут входить:
- муж/жена;
- дети (пасынок, падчерица, названные дети, дети, воспитываемые родителями-воспитателями в детских домах семейного типа, усыновленные дети, дети, над которыми установлена опека или попечительство), в частности дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме до достижения ими 23-летнего возраста и не имеющие собственных семей;
- дети с инвалидностью по достижении ими 18-летнего возраста до признания их лицами с инвалидностью с детства I и II групп;
- лица с инвалидностью с детства I или II групп или с инвалидностью I группы, проживающие с родителями;
- нетрудоспособные родители супруга, проживающие вместе с ними и находящиеся на их иждивении.
В состав домохозяйства не включены:
- люди, проживающие за границей;
- военнослужащие, проходящие службу более 30 дней;
- люди, находящиеся в плену или без вести пропавшие;
- студенты, обучающиеся и проживающие в общежитии.
Состав домохозяйства определяется на дату подачи заявления и может быть проверен Нацсоцслужбой.
Другие виды социальной поддержки в 2026 году
Хотя формально они не всегда называются субсидиями, в 2026 году государство также продолжает финансировать ряд социальных программ, уменьшающих финансовую нагрузку на граждан. Это:
- льготы на оплату коммунальных услуг для отдельных категорий (ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи);
- пособие семьям с детьми;
- выплаты и компенсации для внутренне перемещенных лиц;
- адресные программы поддержки уязвимых групп населения.
Все эти виды помощи учитываются при оценке общего дохода домохозяйства.
