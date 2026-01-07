Субсидии в 2026 году: кто сможет получить и на что Сегодня 19:03 — Личные финансы

На субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа в 2026 году предусмотрено 42,3 млрд. грн. Это столько же, как и в прошлом году. В то же время, количество получателей несколько сократится: поддержку смогут получить около 2,7 млн ​​домохозяйств против 2,8 млн в 2025 году.

Какие субсидии будут действовать с 2026 года

Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг

Это основной и массовый вид государственной помощи. Жилищная субсидия компенсирует часть расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг: газа, электроэнергии, отопления, водоснабжения, водоотвода, вывоза мусора и других обязательных платежей.

Право на получение услуги имеют лица:

которые зарегистрированы в жилом помещении (доме);

которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма (аренды) жилья (арендаторы), по решению суда, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию, в случае если им начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, если они являются внутренне перемещенными лицами.

Размер субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства. При расчете учитывают:

количество лиц, фактически проживающих в жилье;

совокупный доход семьи;

социальные нормативы потребления услуг;

цена коммунальных тарифов в конкретном регионе.

В 2026 году жилищную субсидию по-прежнему назначают отдельно на отопительный и неотопительный периоды. Для большинства получателей, у которых не изменились обстоятельства, Пенсионный фонд переназначает его автоматически.

Субсидия на аренду жилья

С января 2025 года Украина реализует экспериментальный проект субсидий на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Порядок получения такой финансовой поддержки регулируется постановлением Кабмина № 1225 от 25 октября 2024 года. В апреле 2025 года правительство внесло изменения в постановление и расширило действие программы, чтобы сделать ее более удобной для пользователей.

Кто может получать субсидию?

Получить субсидию на аренду жилья могут люди, которые переместились после 2014 г. и после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Получить субсидию можно, если вы:

Переместились с территорий, включенных в перечень Минразвития, и не имеете собственного жилья общей площадью более 13,65 кв. метра на человека на подконтрольной Украине территории; Если ваше жилище уничтожено или повреждено до непригодного для проживания состояния в результате боевых действий.

Что считается домохозяйством

Домохозяйство — это совокупность людей, которые совместно проживают в одной квартире или доме по тому же адресу и связаны общим бытом. В постановление № 1225 внесли изменения , которые достаточно широко определяют понятие домохозяйства.

В состав домохозяйства по родственным связям и общему быту могут входить:

муж/жена;

дети (пасынок, падчерица, названные дети, дети, воспитываемые родителями-воспитателями в детских домах семейного типа, усыновленные дети, дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство), в частности дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме до достижения ими 23-летнего возраста и не имеющие собственных семей;

дети с инвалидностью по достижении ими 18-летнего возраста до признания их лицами с инвалидностью с детства I и II групп;

лица с инвалидностью с детства I или II групп или с инвалидностью I группы, проживающие с родителями;

нетрудоспособные родители супруга, проживающие вместе с ними и находящиеся на их иждивении.

В состав домохозяйства не включены:

люди, проживающие за границей;

военнослужащие, проходящие службу более 30 дней;

люди, находящиеся в плену или без вести пропавшие;

студенты, обучающиеся и проживающие в общежитии.

Состав домохозяйства определяется на дату подачи заявления и может быть проверен Нацсоцслужбой.

Другие виды социальной поддержки в 2026 году

Хотя формально они не всегда называются субсидиями, в 2026 году государство также продолжает финансировать ряд социальных программ, уменьшающих финансовую нагрузку на граждан. Это:

льготы на оплату коммунальных услуг для отдельных категорий (ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи);

пособие семьям с детьми;

выплаты и компенсации для внутренне перемещенных лиц;

адресные программы поддержки уязвимых групп населения.

Все эти виды помощи учитываются при оценке общего дохода домохозяйства.

