За что бизнес платил фрилансерам больше всего в 2025 году

Украинский фриланс в 2025 году оказался в парадоксальной фазе. Количество проектов сократилось, конкуренция возросла, а бюджеты все больше концентрируются в сложных и дорогостоящих задачах.

Об этом свидетельствуют данные исследования Freelancehunt

«Рынок в 2025 году платит сверх нормы за сложность стандартизации: AI/VR/AR, сложный продакшн, задачи с высокой ценой ошибки и более длительным циклом. А там, где работа стала типизированной или легко автоматизируется, заказов меньше, и это логическое движение зрелого рынка», — рассказал основатель Freelancehunt Олег Топчий.

Программирование

В категории «Программирование» именно сложные технические специализации формируют и спрос, и бюджеты. AR и VR разработка выросла на 807,7% по количеству проектов и на 1326,9% по бюджету в годовом исчислении. AI и машинное обучение прибавили 231,4% по проектам и 253,4% по бюджету.

Параллельно растут прикладные продуктовые задачи. Проекты CMS увеличились на 130,1%, а их бюджет вырос на 200%. HTML и CSS верстания прибавили 121,6% по количеству проектов и 164,2% по бюджету. Это свидетельствует об инвестициях бизнеса в поддержку и развитие цифровых продуктов и услуг.

Дизайн и арт

В категории «Дизайн и арт» динамика похожая. Проекты по AI в дизайне выросли на 450,6%, бюджет на 487,5%. VR и AR дизайн прибавили 437,5% по проектам и 1101,8% по бюджету.

Эти показатели указывают на то, что AI не вытесняет дизайнеров, а усиливает направления, где результат сложнее и требования к экспертизе выше.

Мультимедиа

В мультимедиа рост концентрируется там, где контент становится продуктом: AI создание видео — 948% проектов и 1262% ​​бюджет, AI синтез голоса — 642,3% и 1280,6% плюс классическая видеосъемка — 179,6% и 224,2%.

Это хорошо объясняет, почему доля мультимедиа в заказах растет: бизнес строит регулярный производственный цикл контента, а не разовые видео.

Где рынок проседает

В то же время, падение также закономерно: в программировании просели PHP (проекты 66,2%, бюджет 74,5%) и JavaScript/TypeScript (проекты 56,7%, бюджет 70,7%) не как конец технологий, а как признак того, что часть таких задач либо переходит во внутреннюю разработку, либо выполняется другими подходами/.

В дизайне падают более массовые виды работ: иллюстрации и рисунки (проекты 62,7%, бюджет 68,2%) и дизайн визиток (проекты 74,7%, бюджет 60%).

В продвижении проседает контекстная реклама (проекты 74,1%, бюджет 74,3%) как сигнал перераспределения рекламных закупок и конфигурации инвентаря.

Мультимедиа растет вместе с бюджетами

Доля фрилансеров в категории «Фото, аудио и видео» выросла: 10,7% vs 7,8% (+2,9 п. п.). Одновременно увеличилась доля заказов: 11,3% vs 10,3% (+1,0 п. п.) и доля бюджета: 6,7% vs 6,5% (+0,2 п. п.).

Для бизнес-рынка это важно тем, что мультимедиа перестает быть «маркетинговой опцией» и становится производственной потребностью: контент в видео/аудиоформате переходит в режим конвейера, а не разовых задач.

Нишевые и сложные задачи стали экономическим якорем рынка

В Freelancehunt отмечают, что еще в 2024 году прогнозировали смещение рынка в сторону более сложных услуг. Данные 2025 года это подтвердили. Рост наблюдается там, где одновременно увеличивается и количество проектов и бюджеты.

В программировании AR и VR разработка показала 807,7% проектов и 1326,9% бюджета, AI и машинное обучение 231,4% и 253,4% соответственно. В консалтинге консультирование по AI выросло до 531,6% по проектам и 2266,2% по бюджету.

Эксперты объясняют, что часть эффекта связана с низкой базой, но ключевое другое. В 2025 году рынок более активно финансирует задачи, где ценность определяется результатом и сложностью, а не количеством мелких поручений.

AI повлиял на структуру спроса

Гипотеза о перераспределении через AI оправдалась частично в той части, где AI изменяет не категории, а профиль задач внутри них. Самый четкий сигнал — в заказах: доля проектов в категории «Работа с текстами» упала с 11,4% до 9% (-2,4 п. п.). На этом фоне быстро растут именно AI-направления в разных категориях:

AI обработка текстов — 310,4% по проектам и 514,9% по бюджету;

AI в дизайне — 450,6% и 487,5%;

AI создание видео — 948% и 1262%.

63% пользователей AI сообщают о росте доходов. AI работает как усилитель производительности в дорогостоящих задачах, одновременно делая простые работы более массовыми и более дешевыми.

