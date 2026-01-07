0 800 307 555
ГП «Леса Украины» продало более 90 тыс. елок: в каких областях самые большие продажи

Личные финансы
0
Государственное предприятие «Леса Украины» в декабре 2025 года продало 91,4 тысячи елок. Самый большой спрос на деревья зафиксировали в Волынской и Ровенской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Где и сколько продали елок

Наибольший спрос на елки был в Волынской и Ровенской областях — там продано более 25 тысяч деревьев, такое же количество суммарно реализовано в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях.
Более 19 тысяч елок продано в Черниговской и Сумской областях.
Меньше всего елки покупали в Одесской и Николаевской — всего 625 деревьев.

Цены на елки

Елки реализовывались по социальным ценам — значительно ниже, чем на частных ярмарках.
Средняя цена продажи составила 180 грн. с НДС за новогоднее деревце. Стоимость зависела от региона продаж (наименьшая стоимость предлагалась в наиболее лесистых областях), а также вида дерева и его размера.
Самую дешевую елку продали за 84 гривны, а самая дорогая обошлась покупателю в 3600 гривен.
Общая сумма от продажи елок составила 16,5 млн. грн. Почти половина этих средств направлена ​​в государственный бюджет в виде налогов и сборов.
Всего за 2025 год ГП «Леса Украины» уплатило более 15 млрд грн налогов, что стало абсолютным рекордом.

Незаконная вырубка новогодних деревьев

За декабрь лесоводы провели почти полторы тысячи общих рейдов. В ходе проверок было выявлено 408 незаконно срубленных хвойных деревьев. По фактам нарушений государственная лесная охрана составила 300 административных протоколов.
В целом незаконная вырубка новогодних деревьев нанесла ущерб более чем на 416 тысяч гривен. Нарушители уже возместили около 70%.
В Столичном, Южном, Северном, Подольском и Полесском филиалах убытки компенсировали полностью — на 100%.
По материалам:
Finance.ua
