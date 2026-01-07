В Украине изменился размер дохода для получения льготы на оплату коммуналки Сегодня 14:06 — Личные финансы

В Украине изменился размер дохода для получения льготы на оплату коммуналки

В 2026 году изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Право на льготу обычно предоставляется на основе среднемесячного совокупного дохода семьи. Льгота предоставляется, если доход на одного человека не превышает величину, дающую право на налоговую социальную льготу.

Как рассчитывается доход для льготы

Налоговая социальная льгота применяется к доходу, если его размер не превышает сумму, равную размеру прожиточного минимума для трудоспособного лица, действующего на 1 января отчетного налогового года (с 1 января 2026 года — 3 328 грн), умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.

Таким образом, в 2026 году размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, составляет: 3 328*1,4 = 4 659,2 грн = 4 660 грн.





«То есть в 2026 году льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемую с учетом доходов, могут получить льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превышает 4 660 грн», — пояснили в ПФ.

Если среднемесячный доход семьи превышает 4660 грн, представитель льготной категории может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Без учета доходов льготы предоставляются:

участникам боевых действий;

лицам с инвалидностью в результате войны;

членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Напомним, в 2026 году система субсидий в Украине сохраняет свою базовую логику, но будет работать с учетом изменений последних лет: полномасштабной войны, большого количества внутренне перемещенных лиц, монетизации выплат и усиления контроля за доходами. Какие субсидии доступны в 2026 году, кто имеет право на их получение и как правильно оформить помощь — объясняем в статье по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.