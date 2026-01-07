0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изменился размер дохода для получения льготы на оплату коммуналки

Личные финансы
88
В Украине изменился размер дохода для получения льготы на оплату коммуналки
В Украине изменился размер дохода для получения льготы на оплату коммуналки
В 2026 году изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Право на льготу обычно предоставляется на основе среднемесячного совокупного дохода семьи. Льгота предоставляется, если доход на одного человека не превышает величину, дающую право на налоговую социальную льготу.

Как рассчитывается доход для льготы

Налоговая социальная льгота применяется к доходу, если его размер не превышает сумму, равную размеру прожиточного минимума для трудоспособного лица, действующего на 1 января отчетного налогового года (с 1 января 2026 года — 3 328 грн), умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.
Таким образом, в 2026 году размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, составляет: 3 328*1,4 = 4 659,2 грн = 4 660 грн.

«То есть в 2026 году льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемую с учетом доходов, могут получить льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превышает 4 660 грн», — пояснили в ПФ.
Если среднемесячный доход семьи превышает 4660 грн, представитель льготной категории может обратиться за назначением жилищной субсидии.
Без учета доходов льготы предоставляются:
  • участникам боевых действий;
  • лицам с инвалидностью в результате войны;
  • членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
Напомним, в 2026 году система субсидий в Украине сохраняет свою базовую логику, но будет работать с учетом изменений последних лет: полномасштабной войны, большого количества внутренне перемещенных лиц, монетизации выплат и усиления контроля за доходами. Какие субсидии доступны в 2026 году, кто имеет право на их получение и как правильно оформить помощь — объясняем в статье по ссылке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems