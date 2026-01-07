0 800 307 555
В Польше стартовал пилотный проект сокращенной рабочей недели

С 1 января 2026 года в Польше начался ключевой этап пилотной программы сокращенного рабочего времени. В рамках программы работники могут работать меньше без уменьшения заработной платы или получить дополнительные дни отпуска.
Об этом пишет InPoland.net.pl.

Детали программы

Пилотная программа продлится с 1 января по 31 декабря 2026 года. В нем принимают участие 90 работодателей со всей Польши, как государственные учреждения, так и частные компании. Общая численность работников в этих организациях превышает 5 тыс. человек.
Целью пилота является оценка того, как сокращение рабочего времени влияет на бизнес-процессы, функционирование предприятий, качество и эффективность работы, а также благосостояние работников.
Программа не предусматривает единую обязательную модель. Работодатели самостоятельно выбирают формат, который лучше всего соответствует специфике их деятельности. Среди предложенных вариантов:
  • четырехдневная рабочая неделя, в том числе с выходной в пятницу;
  • сокращенное ежедневное рабочее время, например до шести или семи часов;
  • дополнительные выходные дни в течение месяца;
  • удлиненный ежегодный отпуск;
  • гибридные модели, объединяющие несколько подходов.
По условиям пилотной программы изменения должны охватывать не менее половины штатных работников. При этом уровень заработной платы не может быть снижен в течение всего периода реализации проекта.
Значительная часть участников программы — это органы местного самоуправления. Местные власти подчеркивают, что сокращенное рабочее время будет идти бок о бок с лучшей организацией и цифровизацией, и что жители не испытают неудобств от перемен.

Финансирование и отчетность

Каждый работодатель, отвечающий требованиям пилотной программы, может получить финансирование до 1 миллиона злотых.
Средняя поддержка составляет около 500 000 злотых, а сумма дофинансирования на одного работника не может превышать 20 000 злотых.
Финансирование осуществляется из Фонда труда, а общий бюджет программы на 2025−2027 годы составляет 50 миллионов злотых.
Работодатели должны будут подать окончательные отчеты и опросы работников и работодателей в Министерство семьи, труда и социальной политики до 15 мая 2027 года. Только тогда министерство решит, станет ли сокращенное рабочее время системным решением и возможны ли изменения в Трудовой кодекс.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
