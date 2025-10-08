«Компании работают на грани». Бизнес озвучил свое отношение к четырехдневной рабочей неделе Сегодня 09:04 — Личные финансы

«Компании работают на грани». Бизнес озвучил свое отношение к четырехдневной рабочей неделе

Идея введения четырехдневной рабочей недели в Украине вызывает интерес у работодателей. Однако реалии украинского бизнеса сегодня значительно разнятся.

Об этом заявила Марьяна Луцишин, руководитель Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), опираясь на мнения компаний-членов организации, в комментарии NV Бизнес.

Социальный и экономический контекст

По словам Луцишин, производственные компании работают на грани ресурсов, часто сталкиваются с дефицитом кадров и повышенной нагрузкой. Для них сокращение рабочих дней возможно только при автоматизации процессов или изменения графиков работы.

В то же время у офисных команд больше гибкости и в некоторых случаях уже экспериментируют с более короткими неделями, преимущественно в непиковые периоды.

Луцишин отмечает, что в военное время введение такой модели может восприниматься неоднозначно.

«Когда тысячи украинцев служат и работают на фронте 24/7, бизнес в тылу должен оставаться стойким, а не экспериментальным. Сейчас для компаний главное — стабильность, четкие правила игры и поддержка тех, кто держит экономику страны», — добавляет эксперт.

Луцишин считает, что у украинских компаний появится простор для подобных экспериментов уже после стабилизации экономической ситуации — в период восстановления и роста.

«Мы тоже к этому придем. Но чуть позже — когда бизнес будет работать не в условиях выживания, а в развитии», — заключает руководитель Западноукраинского офиса ЕБА.

Взгляд на международный опыт

В мире четырехдневная неделя постепенно становится трендом в высокоразвитых экономиках с высоким уровнем автоматизации и социальных стандартов. Однако в Украине, где рынок труда сталкивается с дефицитом кадров и неравномерной нагрузкой в ​​разных секторах, полномасштабное внедрение такой модели пока преждевременно.

Напомним, Нидерланды официально перешли на четырехдневную рабочую неделю. В стране считают, что 32 часов в течение недели более чем достаточно для процветания бизнеса и выполнения служебных обязанностей.

Ранее в Госслужбе занятости прокомментировали возможность введения в Украине четырехдневной рабочей недели. В условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда перешел на военные рельсы. Подробнее о позиции службы занятости можно почитать здесь

НВ По материалам:

