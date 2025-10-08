На украинском рынке труда 80% искателей работы — женщины Сегодня 12:27 — Личные финансы

На украинском рынке труда 80% искателей работы — женщины

Во время войны структура украинского рынка труда существенно изменилась: большинство зарегистрированных искателей работы теперь составляют женщины — 80% против 55% до начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник в ходе дискуссии «Вызовы для бизнеса при трудоустройстве во время войны: решения для кадрового рынка благодаря обучению и переквалификации», передает Укринформ.

Кадровый дефицит и новые подходы

«Сейчас в Украине достаточно сильно растет кадровый дефицит. Если раньше доля женщин среди искателей работы составляла 55%, то сейчас уже 80%. Количество вакансий рабочих профессий растет, и мы пытаемся закрывать их имеющимися резервами», — отметила Мельник.

Чтобы справиться с нехваткой кадров, служба занятости расширяет программы стимулирования бизнеса к трудоустройству. В частности, работодателям компенсируют расходы по оплате труда или уплату единого социального взноса.

«Бизнес не готов ждать год, как прежде, пока подготовится специалист. Мы внедряем краткосрочные программы обучения, адаптированные к нуждам предприятий», — пояснила представитель службы занятости.

Отдельное направление работы — профессиональное обучение женщин техническим специальностям. В рамках соответствующих проектов украинки могут получить образование по таким профессиям, как тракторист, станочник, слесарь, электромонтер. Обучение проходит по запросам бизнеса.

Модернизация профобразования

Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний подчеркнул, что за последние два года в развитие профессионального образования инвестировали больше, чем за все предыдущие годы независимости.

«Закуплены десятки новых тракторов, станков, отремонтированы мастерские и учебные корпуса. В этом году принят новый закон о профессиональном образовании, усиливающий роль работодателей. В течение года во всех заведениях будут созданы наблюдательные советы с участием представителей бизнеса, а обучающие программы обновятся», — отметил он.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в рамках экспериментального проекта Службы занятости 832 украинки начали обучение по профессиям, которые традиционно считались «мужскими». Обучение завершили 337 украинок, из которых 287 уже трудоустроены. Сейчас еще 495 женщин продолжают овладевать новыми профессиональными навыками.

В 2025 году доля женщин среди новых предпринимателей достигла 61%, то есть каждый второй новый ФЛП в Украине открывает женщина. Активность женщин в предпринимательстве в Украине растет с 2020 года. За последние пять лет количество ФЛП-женщин увеличилось на 22,5%.

