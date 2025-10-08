Почему украинские топ-менеджеры меняют место работы, какие предложения выбирают Сегодня 10:00 — Личные финансы

Компании из разных секторов экономики в один голос говорят об ощутимом дефиците управленцев и, как результат, о нарастающей конкуренции за топов. Руководители все чаще ставят во главу угла не просто высокую зарплату, а комплекс факторов, среди которых ценности, репутация работодателя, баланс между работой и жизнью, а также реальные возможности влиять на развитие компании.

Зарплаты растут быстрее средних по стране, но деньги больше не единственный фактор.

Об этом пишет аналитический центр карьерной платформы для руководителей и специалистов GRC.UA.

Аналатики исследовали, почему украинские топ-менеджеры меняют место работы, какие предложения выбирают, как ищут новую работу и как компании борются за лидеров в 2025 году.

Причины увольнений

Основным триггером начала рассмотрения нового предложения работы для топ-менеджеров остается более высокая зарплата. Этот фактор действительно преобладает в большинстве случаев. 87% опрошенных топ-менеджеров отметили, что рассмотрят новое предложение, если там будут получать большую зарплату.

Однако финансовая мотивация — не единственный способ удержать руководителя. Постоянный стресс и гонка за эффективностью вызывают у управленцев хроническую усталость, профессиональное выгорание и ощущение рутины.

Современные руководители хотят больше автономии в управленческих решениях. Если компания не практикует прозрачное стратегическое планирование с привлечением топов, рискует потерять своих лидеров.

Следовательно, часто к финансовой причине увольнения добавляются другие. 33% опрошенных управленцев готовы перейти в другую компанию из-за невозможности профессионального роста, 31% — из-за лучшей бонусной системы, 29% топ-менеджеров отметили, что их заинтересует новая компания, если предложит работу с интересными проектами и профессиональными вызовами.

Четверть опрошенных руководителей (26%) не готовы мириться с отсутствием баланса между работой и личной жизнью на текущем месте и указали на этот фактор важным при рассмотрении новых предложений.

Для 16% руководителей крайне важны больше автономии и влияние на стратегию компании.

Ценности компании тоже выходят на первый план. Почти пятая часть топов (19%) признается, что оставили бы нынешнюю позицию, чтобы работать в организации с более близкой к ним культурой.

Таким образом, в 2025 году руководители ищут не просто финансовую стабильность, а среду, отвечающую их амбициям и принципам.

Как топ-менеджеры ищут новую работу

Топы остаются стратегическими в построении карьеры и выборе нового работодателя. Даже имея работу, большинство изучает рынок труда и интересуется новыми вакансиями. Две трети управляющих (62%) в той либо другой форме готовы к переменам: 30% активно ищут работу, еще третья часть мониторит рынок пассивно.

В отличие от специалистов среднего звена руководители при поиске работы практикуют комплекс каналов. Кадровые порталы и сайты поиска работы остаются главным инструментом. Этот метод используют 78% топ-менеджеров.

Также важен при поиске работы для руководителей личный и профессиональный нетворкинг. Половина опрошенных управленцев (51%) отмечают, что находят новое место через знакомых и партнеров. 57% топов пользуются поиском в социальных сетях. LinkedIn и профессиональные сообщества работают в основном как площадка для «легализации» перехода и демонстрации открытости новых вызовов.

Борьба за кадры

Замена топа обходится дорого — в среднем 6−9 месяцев поиска и адаптации. Также приходит понимание, что зарплата — необходимое, но недостаточное условие. Тем не менее, большинство компаний все еще полагается только на финансовые инструменты. Опционы, акционерные программы или долгосрочные бонусы — большая редкость. 94% руководителей признаются, что у них нет долгосрочной мотивации, только каждый сотый владеет долей в бизнесе.

Соцпакеты тоже выглядят скромно: всего в трети есть медицинская страховка, в четверти — компенсация транспорта. Оплачиваемое обучение для управленцев предусматривают далеко не все: 37% компаний вообще не финансируют развитие руководителей, только 6% системно инвестируют в бизнес-образование.

В то же время тренд к гибкости растет. Половина топов все еще работают исключительно из офиса, но гибридный формат набирает вес, особенно среди СЕО и СОО. Для компаний это становится новым инструментом удержания: те, кто предлагает гибкость и баланс, получают преимущество в «битве за таланты».

Зарплаты и бонусы: что изменилось за полгода

Три четверти украинских топ-менеджеров в 2025 году стали получать больше, чем в прошлом году. Наибольшая доля опрошенных руководителей (35%) ощутила минимальное повышение зарплаты — до 10%. Еще у 30% опрошенных директоров ежемесячная финансовая компенсация выросла на сумму в диапазоне 10−20%. Существенное повышение более чем на 30% получили лишь единицы.

Но картина не однозначна. Каждый четвертый топ признает, что зарабатывает в 2025 году меньше, чем в прошлом. Снижение на 31−40% ощутили 6% опрошенных.

Что касается бонусов — здесь стагнация. 42% говорят, что премии не изменились. 14,5% - сократились. Треть опрошенных руководителей вообще не имеют бонусов. И только 7% ощутили рост дополнительных вознаграждений.

Выводы

Украинский рынок труда входит в фазу новой конкуренции за лидеров. Сегодня бизнес понимает, что «удержать дешевле, чем искать». Это означает, что топ-менеджеры, которые готовы взять на себя ответственность и демонстрируют гибкость, остаются в выигрыше.

