Платные автономера: когда за их передачу придется заплатить

Личные финансы
Платные комбинации автомобильных номеров давно стали элементом имиджа или даже личным символом многих водителей. Наибольшим спросом пользуются «зеркальные», последовательные или просто красивые цифры.
В то же время передавать такие номера другим можно не всегда. Рассказываем, когда за передачу своих красивых номеров придется заплатить.
Как отмечают в Главном сервисном центре МВД, передать платную комбинацию автономеров другому лицу бесплатно можно только в случае, если это лицо является близким родственником. В противном случае — передача осуществляется на общих основаниях с обязательной оплатой полной стоимости платной комбинации согласно действующему законодательству.

Что такое платное сочетание номерного знака

Платной считается комбинация символов на номерном знаке, которая:
  • содержит повторяющиеся или одинаковые цифры (например, 1111, 2020, 7777);
  • имеет последовательные или зеркальные числа (1234, 2112, 3003);
  • относится к утвержденным категориям платных номеров в соответствии с перечнем, установленным МВД.
Такие номера предоставляются владельцу транспортного средства за дополнительную плату, определенную в соответствии с законодательством.

Передача платной комбинации номерного знака родственникам

Платную комбинацию номерного знака можно передать другому лицу бесплатно только при условии, что получатель является близким родственником: родителями, детьми, супругом.
В этом случае повторная оплата за номер не требуется — оплачивается только услуга регистрации или перерегистрации транспортного средства.

Что для этого нужно

Перезакрепить номерной знак бесплатно родственнику можно с согласия сторон. Для этого необходимо:
  1. Заявление владельца платной комбинации о передаче (в свободной форме).
  2. Документы, подтверждающие степень родства.
  3. Личное присутствие обеих сторон (или лица по доверенности) в сервисном центре МВД.
После оформления согласия на передачу платной комбинации обязательно производится регистрация или перерегистрация транспортного средства на нового владельца. В этом случае оплачивается только стоимость регистрационной услуги. Повторно платить за комбинацию номеров не нужно.
Заметим, что передать или повторно закрепить платный номерной знак на другой автомобиль можно только в том случае, если номер находится на ответственном хранении в сервисном центре МВД и соответствует установленным техническим требованиям (тип, серия, формат, регион и т. п.).
Однако, если вы хотите передать номерной знак лицу, кроме детей, супругов или родителей, то в таком случае бесплатная передача не допускается. В таких условиях оплачивается полная стоимость комбинации номерного знака.
Подробнее о платных комбинациях, стоимости и бронировании можно узнать на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе «Номерные знаки».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Payment systems