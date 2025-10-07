Платные автономера: когда за их передачу придется заплатить
Платные комбинации автомобильных номеров давно стали элементом имиджа или даже личным символом многих водителей. Наибольшим спросом пользуются «зеркальные», последовательные или просто красивые цифры.
В то же время передавать такие номера другим можно не всегда. Рассказываем, когда за передачу своих красивых номеров придется заплатить.
Как отмечают в Главном сервисном центре МВД, передать платную комбинацию автономеров другому лицу бесплатно можно только в случае, если это лицо является близким родственником. В противном случае — передача осуществляется на общих основаниях с обязательной оплатой полной стоимости платной комбинации согласно действующему законодательству.
Что такое платное сочетание номерного знака
Платной считается комбинация символов на номерном знаке, которая:
- содержит повторяющиеся или одинаковые цифры (например, 1111, 2020, 7777);
- имеет последовательные или зеркальные числа (1234, 2112, 3003);
- относится к утвержденным категориям платных номеров в соответствии с перечнем, установленным МВД.
Такие номера предоставляются владельцу транспортного средства за дополнительную плату, определенную в соответствии с законодательством.
Передача платной комбинации номерного знака родственникам
Платную комбинацию номерного знака можно передать другому лицу бесплатно только при условии, что получатель является близким родственником: родителями, детьми, супругом.
В этом случае повторная оплата за номер не требуется — оплачивается только услуга регистрации или перерегистрации транспортного средства.
Что для этого нужно
Перезакрепить номерной знак бесплатно родственнику можно с согласия сторон. Для этого необходимо:
- Заявление владельца платной комбинации о передаче (в свободной форме).
- Документы, подтверждающие степень родства.
- Личное присутствие обеих сторон (или лица по доверенности) в сервисном центре МВД.
После оформления согласия на передачу платной комбинации обязательно производится регистрация или перерегистрация транспортного средства на нового владельца. В этом случае оплачивается только стоимость регистрационной услуги. Повторно платить за комбинацию номеров не нужно.
Заметим, что передать или повторно закрепить платный номерной знак на другой автомобиль можно только в том случае, если номер находится на ответственном хранении в сервисном центре МВД и соответствует установленным техническим требованиям (тип, серия, формат, регион
и т. п.).
Однако, если вы хотите передать номерной знак лицу, кроме детей, супругов или родителей, то в таком случае бесплатная передача не допускается. В таких условиях оплачивается полная стоимость комбинации номерного знака.
Подробнее о платных комбинациях, стоимости и бронировании можно узнать на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе «Номерные знаки».
