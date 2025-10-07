Платные автономера: когда за их передачу придется заплатить Сегодня 19:04 — Личные финансы

Платные комбинации автомобильных номеров давно стали элементом имиджа или даже личным символом многих водителей. Наибольшим спросом пользуются «зеркальные», последовательные или просто красивые цифры.

В то же время передавать такие номера другим можно не всегда. Рассказываем, когда за передачу своих красивых номеров придется заплатить.

Как отмечают в Главном сервисном центре МВД, передать платную комбинацию автономеров другому лицу бесплатно можно только в случае, если это лицо является близким родственником. В противном случае — передача осуществляется на общих основаниях с обязательной оплатой полной стоимости платной комбинации согласно действующему законодательству.

Что такое платное сочетание номерного знака

Платной считается комбинация символов на номерном знаке, которая:

содержит повторяющиеся или одинаковые цифры (например, 1111, 2020, 7777);

имеет последовательные или зеркальные числа (1234, 2112, 3003);

относится к утвержденным категориям платных номеров в соответствии с перечнем, установленным МВД.

Такие номера предоставляются владельцу транспортного средства за дополнительную плату, определенную в соответствии с законодательством.

Передача платной комбинации номерного знака родственникам

Платную комбинацию номерного знака можно передать другому лицу бесплатно только при условии, что получатель является близким родственником: родителями, детьми, супругом.

В этом случае повторная оплата за номер не требуется — оплачивается только услуга регистрации или перерегистрации транспортного средства.

Что для этого нужно

Перезакрепить номерной знак бесплатно родственнику можно с согласия сторон. Для этого необходимо:

Заявление владельца платной комбинации о передаче (в свободной форме). Документы, подтверждающие степень родства. Личное присутствие обеих сторон (или лица по доверенности) в сервисном центре МВД.

После оформления согласия на передачу платной комбинации обязательно производится регистрация или перерегистрация транспортного средства на нового владельца. В этом случае оплачивается только стоимость регистрационной услуги. Повторно платить за комбинацию номеров не нужно.

Заметим, что передать или повторно закрепить платный номерной знак на другой автомобиль можно только в том случае, если номер находится на ответственном хранении в сервисном центре МВД и соответствует установленным техническим требованиям (тип, серия, формат, регион и т. п. ).

Однако, если вы хотите передать номерной знак лицу, кроме детей, супругов или родителей, то в таком случае бесплатная передача не допускается. В таких условиях оплачивается полная стоимость комбинации номерного знака.

Подробнее о платных комбинациях, стоимости и бронировании можно узнать на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе « Номерные знаки ».

