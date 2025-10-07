0 800 307 555
В «Киевводоканале» объяснили, когда подавать показатели, чтобы избежать неправильных начислений

Личные финансы
Как напоминает Киевводоканал, с 1 по 9 число учетные базы закрыты и показатели счетчиков не принимаются.
Об этом сообщает Киевводоканал.
В настоящее время происходит обработка данных за прошлый месяц, и формируются начисления.

Когда передавать показатели

Если вы забыли или не успели передать показатели вовремя, в этом месяце начисление будет произведено по средним показателям ваших счетчиков за предыдущий период.
Но если вы не будете передавать данные долгое время, это может привести к неверным начислениям.
Передать показатели можно будет начиная с 10 числа до последнего дня месяца.
Ранее украинские водоканалы заявили о необходимости пересмотра тарифов на водоснабжение, поскольку действующие цены не покрывают реальные затраты на обслуживание сетей.
По словам президента Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрия Новицкого, актуальный тариф в 30 гривен за кубометр воды должен быть повышен до 60 гривен для обеспечения стабильной работы предприятий. Для среднестатистической семьи из трех человек это может означать дополнительные расходы около 113 гривен в месяц. Новицкий также отметил, что в случае если потребители не смогут позволить себе такое повышение, необходимо предусмотреть государственные компенсации.
Мы писали также о том, как снизить счета за электричество. Есть несколько бытовых мелочей, которые действительно помогают экономить на счетах за электричество.
Деньги
